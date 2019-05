Mark Ronson – Late Night Feelings ft. Lykke Li: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo dall’album omonimo

Dopo il successo di “Nothing Breaks Like a Heart” ft. Miley Cyrus (certificata Oro in Italia), il dj, produttore e cantante britannico Mark Ronson ha rilasciato il nuovo singolo Late Night Feelings, con voce della cantante svedese Lykke Li. Leggi il testo scritto dai due artisti con la collaborazione di Stephen Kozmeniuk e Ilsey Juber, la traduzione in italiano e ascolta l’audio.

Si tratta del secondo estratto dall’album omonimo, il quinto dell’artista, che vedrà la luce il prossimo 21 giugno nel classico CD, vinile (black e colorato) e in digital download.

Tra gli ospiti del progetto, segnalo Camila Cabello e Alicia Keys, mentre Lykke Li farà il bis in “2 Am”, dodicesima e penultima traccia in scaletta.

Ispirata alla “vecchia disco music”, la title track è stata prodotta da Ronson con la collaborazione dei Picard Brothers presso gli Zelig Studios di Londra, mentre il video è stato diretto da JP Chartrand e vede protagonista una seducente Lykke Li.

Late Night Feelings testo – Mark Ronson feat. Lykke Li

I wade the water, I feel it all

I ask myself a million questions in the dark

I lay in silence, but silence talks

It tells me heaven is no closer than it was

My heart keeps pulling in the wrong direction

I’m about to cross the line

Looking for the wrong affection

Night after night

Tryna find a new distraction

Wanna make it last all night

Everything that I’ve been mixing

All mixed up inside

When I get too on ya

And I wanna call ya

With late night feelings

When I get too on ya

And I wanna call ya

With late night feelings

On and on and on

I feel it on and on

On and on, on and on

Late night feelings

Make me psychotic, you’ve pulled away

You take the sane in me and tear it like a page

Write you erotic, I know you wait

Before you answer just to make me go insane

My heart keeps pulling in the wrong direction

I’m about to cross the line

Looking for the wrong affection

Night after night, I’m

Tryna find a new distraction

Wanna make it last all night

Everything that I’ve been mixing

All mixed up inside

When I get too on ya

And I wanna call ya

With late night feelings

When I get too on ya

And I wanna call ya

With late night feelings

On and on and on

I feel it on and on

On and on, on and on

Late night feelings

On and on and on

I feel it on and on

On and on, on and on

Late night feelings

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on, on and on, on and on, on and on

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on, on and on, on and on, on and on

Oh-oh, keeps pulling in the wrong direction

I’m about to cross that line

Looking for the wrong affection

Night after night

Tryna find a new distraction

I wanna make it last all night

Everything that I’ve been mixing

All mixed up inside

When I get too on ya

And I wanna call ya

With late night feelings

When I get too on ya

And I wanna call ya

With late night feelings





On and on and on

I feel it on and on

On and on, on and on

Late night feelings

On and on and on

I feel it on and on

On and on, on and on

Late night feelings

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on, on and on, on and on, on and on

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on, on and on, on and on, on and on

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on, on and on, on and on, on and on

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on and I feel it all night

On and on, on and on, on and on, on and on

On and on, on and on, on and on, on and on





Mark Ronson Late Night Feelings traduzione

Ho attraversato l’acqua, la sento tutta

Mi pongo un milione di domande al buio

Sono rimasta in silenzio, ma il silenzio parla

Mi dice che il Paradiso non è più vicino di prima

Il mio cuore continua a farmi andare nella direzione sbagliata

Sto per attraversare il confine

Alla ricerca dell’amore sbagliato

Notte dopo notte

Cercando di trovare una nuova distrazione

Voglio farla durare tutta la notte

Tutto ciò che ho mischiato (o “bevuto”)

Tutto mischiato dentro

Quando sono troppo presa da te

E vorrei chiamarti

Con le sensazioni notturne

Quando sono troppo presa da te

E vorrei chiamarti

Con le sensazioni notturne

Ancora, ancora e ancora

Lo sento ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora

Sensazioni notturne

Mi hai reso psicotica, ti allontani

Ti predi la parte sana di me e la strappi come una pagina

Ti scrivo cose erotiche, so che aspetti

Prima di rispondere solo per farmi impazzire

Il mio cuore continua a farmi andare nella direzione sbagliata

Sto per attraversare il confine

Alla ricerca dell’amore sbagliato

Notte dopo notte

Cerco di trovare una nuova distrazione

Voglio farla durare tutta la notte

Tutto ciò che ho mischiato

Tutto mischiato dentro





Quando sono troppo presa da te

E vorrei chiamarti

Con le sensazioni notturne

Quando sono troppo presa da te

E vorrei chiamarti

Con le sensazioni notturne

Ancora, ancora e ancora

Lo sento ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora

Sensazioni notturne

Ancora, ancora e ancora

Lo sento ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora

Sensazioni notturne

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

Oh-oh, continua a farmi andare nella direzione sbagliata

Sto per attraversare quel confine

Alla ricerca dell’amore sbagliato

Notte dopo notte

Cercando di trovare una nuova distrazione

Voglio farla durare tutta la notte

Tutto ciò che ho mischiato

Tutto mischiato dentro

Quando sono troppo presa da te

E vorrei chiamarti

Con i sentimenti notturni

Quando sono troppo presa da te

E vorrei chiamarti

Con i sentimenti notturni

Ancora, ancora e ancora

Lo sento ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora

Sensazioni notturne

Ancora, ancora e ancora

Lo sento ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora

Sensazioni notturne

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora e lo sento tutta la notte

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora

