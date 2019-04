Marina and the Diamonds – To Be Human: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo meraviglioso e significativo brano

Il 4 aprile 2019, Marina Diamandis ha rilasciato 4 nuovi assaggi dell’album Love + Fear: End Of The Earth, “True”, “Enjoy Your Life” ed il meraviglioso brano in oggetto, quarto singolo ufficiale del disco che vedrà la luce il prossimo 26 aprile.

Dopo “Handmade Heaven“, “Superstar” e “Orange Trees“, la cantautrice britannica di origine greca e gallese “regala” agli amanti della sua musica e non, questa perla scritta di suo pugno e prodotta da Joel Little, una vera delizia per le nostre orecchie.

Ho avuto modo di ascoltare tutti i brani al momento resi disponibili, ma questo a parer mio è una spanna sopra.

La traccia numero 7 del disco, la più politica dell’album, è a detta dell’artista “probabilmente la canzone più importante di questo progetto per me perché parla di unità. Nomino un sacco di luoghi di tutto il mondo: San Paolo, Verona, Angola, Chicago, Kyoto, Hiroshima, la Grecia. E penso che quando stavo scrivendo ho voluto creare questo quadro dell’umanità, perché nel nostro clima politico siamo costantemente portati a vedere le persone come “altri”. Se sei di una cultura diversa, sei visto come diverso e potenzialmente pericoloso e questo lo odio davvero. Penso che sia veramente un modo triste di vedere l’umanità. Così ho scritto questa canzone pensando a ciò e per questo motivo è davvero una parte fondamentale del disco.”.

Significativo il brano ma anche il video ufficiale, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine.

To Be Human testo – Marina

The pagodas and the palaces

Dressed in gold leaf, hide the damages

Spot the geisha as she balances

Life’s a cakewalk full of challenges

Go to Russia, see the red square

Lenin’s body lying dead there

From Kyoto, Hiroshima

Watch the black clouds crawling nearer

There were riots in America

Just when things were getting better

All these things I’ve done and seen

Still I don’t know what life means

All the people living in

Living in the world today

We’re united by our love

We’re united by our pain

Ooh

All the things that I’ve done and seen

Still I don’t know, don’t know what it means

Fly to Athens past the Parthenon

See the village where my father’s born

To Chicago from Angola

São Paulo to Verona

And anywhere you go you see

People are just like you and me

All the things I’ve done and seen

Still I don’t know what life means

All the people living in

Living in the world today

We’re united by our love

We’re united by our pain

Ooh

All the things I’ve done and seen

Still I don’t know, don’t know what it means

To Be Human

Ooh, ooh, ooh

Still I don’t know, don’t know what it means

To be human

A real human being

I like to think about how we all look from afar

People driving fancy cars look like beetles to the stars

The missiles and the bombs sound like symphonies gone wrong

And if there is a God, he’ll know why it’s so hard





To Be Human

Ooh, ooh, ooh

Still I don’t know, don’t know what it means

To be human

A real human being

I want connection

I want to feel human again

Lost my direction

I want to feel human again

To be Human

To be Human

To be Human

To be Human

To be Human





Marina – To Be Human traduzione

Le pagode e i palazzi

Vestirsi d’oro, nascondere i danni

Individuare la geisha mentre cerca di tenere l’equilibrio

La vita è una passeggiata piena di sfide

Vai in Russia, vedi la Piazza Rossa

Il corpo di Lenin giace morto lì

Da Kyoto, Hiroshima

Guarda le nuvole nere che si avvicinano sempre di più

Ci furono rivolte in America

Proprio quando le cose andavano meglio

Tutte queste cose che ho fatto e visto

Ancora non capisco il significato la vita

Tutte le persone che vivono

Che vivono nel mondo di oggi

Siamo uniti dal nostro amore

Siamo uniti dal nostro dolore

Ooh

Tutte le cose che ho fatto e visto

Ancora non so, non so cosa significhino

Voli ad Atene oltre il Partenone

Vedi il villaggio dove è nato mio padre

Da Chicago all’Angola

Da San Paolo a Verona

E ovunque andrai vedrai

Persone che sono come me e te

Tutte le cose che ho fatto e visto

Ancora non capisco il significato la vita





Tutte le persone che vivono

Che vivono nel mondo di oggi

Siamo uniti dal nostro amore

Siamo uniti dal nostro dolore

Ooh

Tutte le cose che ho fatto e visto

Ancora non so cosa significhi

Essere umano

Ooh, ooh, ooh

Ancora non so, non so cosa significhi

Essere umano

Un vero essere umano

Mi piace pensare a come appariamo tutti da lontano

Le persone che guidano auto di lusso sembrano scarafaggi tra le stelle

I missili e le bombe sembrano sinfonie andate storte

E se c’è un Dio, saprà perché è così difficile

Essere umani

Ooh, ooh, ooh

Ancora non so, non so cosa significhi

Essere umano

Un vero essere umano

Voglio stabilire un legame con qualcuno

Voglio sentirmi di nuovo umana

Ho perso la mia direzione

Voglio sentirmi di nuovo umana

Essere umana

Essere umana

Essere umana

Essere umana

Essere umana

