Marina – Handmade Heaven: video ufficiale, testo e traduzione

Si intitola Handmade Heaven il nuovo armonioso singolo della cantautrice britannica Marina and the Diamonds, qui accreditata semplicemente come Marina, disponibile ovunque dall’8 febbraio 2019.

Scritta dall’interprete e prodotta da Joel Little, questa nuova e bella canzone anticipa il quarto album in studio, successore di “Froot” pubblicato nel marzo 2015.

Il brano mostra una beata, calma ed spirituale Marina, che canta il senso di pace interiore che la meravigliosa natura le trasmette, pace interiore che allo stesso tempo la cantante trasmette con la sua splendida voce all’ascoltatore di turno.

Diretto da Sophie Muller. il video musicale è stato girato a Tallinn, in Estonia ed è disponibile dallo stesso giorno del rilascio del singolo. Il filmato vede Marina vestita con un cappotto rosso, immersa in un bellissimo paesaggio di neve. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Marina – Handmade Heaven traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Invidio gli uccelli in alto sugli alberi

Vivono le loro vite in modo così deciso

Invidio i ragni, gli scoiattoli e i semi

Trovano tutti automaticamente la loro strada

[Ritornello]

Ma in questo paradiso fatto a mano, mi sento viva

Gli uccellini blu colorano da sempre il cielo

In questo paradiso fatto a mano, dimentichiamo il tempo

Perché le creature affini volano insieme

[Strofa 2]

Mi porto dietro una sensazione di disagio

Voglio vivere come gli uccelli sugli alberi

Mi siedo da solo, guardo oltre la città

I grattacieli brillano come se non cadessero mai

[Ritornello]

Ma questo paradiso fatto a mano, è un paradiso

Gli uccellini blu colorano da sempre il cielo

In questo paradiso fatto a mano, dimentichiamo il tempo

Perché le creature affini volano insieme

In questo paradiso fatto a mano, mi sento viva

Gli uccellini blu colorano da sempre il cielo

In questo paradiso fatto a mano, paradiso fatto a mano

Paradiso fatto a mano, paradiso fatto a mano

[Ponte]

E non posso più ignorare

L’edera che cresce in altezza

Questa vita non si addice più

La scritta sul muro





[Ritornello]

Ma in questo paradiso fatto a mano, mi sento viva

Gli uccellini blu colorano da sempre il cielo

In questo paradiso fatto a mano, paradiso fatto a mano

Paradiso fatto a mano, paradiso fatto a mano

[Conclusione]

(Uccellini blu per sempre) creature affini

(Uccellini blu per sempre) Volano insieme

(Uccellini blu per sempre) In questo strano, strano tempo

(Uccellini blu per sempre) In questo paradiso fatto a mano

In questo paradiso fatto a mano, in questo paradiso fatto a mano

In questo paradiso fatto a mano, in questo paradiso fatto a mano

Handmade Heaven – Marina – Testo

[Verse 1]

I envy the birds high up in the trees

They live out their lives so purposefully

I envy the spiders, the squirrels and seeds

They all find their way automatically

[Chorus]

But in this handmade heaven, I come alive

Bluebirds forever colour the sky

In this handmade heaven, we forget the time

‘Cause birds of a feather fly together

[Verse 2]

I carry along a feel of unease

I want to belong like the birds in the trees

I sit on my own, look over the town

The skyscrapers glow like they’ll never fall down

[Chorus]

But in this handmade heaven, it’s paradise

Bluebirds forever colour the sky

In this handmade heaven, we forget the time

‘Cause birds of a feather fly together

In this handmade heaven, I come alive

Bluebirds forever colour the sky

In this handmade heaven, handmade heaven

Handmade heaven, handmade heaven

[Bridge]

And I can no longer ignore

The ivy growing tall

This life don’t suit me anymore

The writings on the wall

[Chorus]

But in this handmade heaven, I come alive

Bluebirds forever colour the sky

In this handmade heaven, handmade heaven

Handmade heaven, handmade heaven

[Outro]

(Bluebirds forever) Birds of a feather

(Bluebirds forever) Fly together

(Bluebirds forever) In this strange, strange weather

(Bluebirds forever) In this handmade heaven

In this handmade heaven, in this handmade heaven

In this handmade heaven, in this handmade heaven





Ascolta su: