Marianne Mirage – L’amore è finito: il cinematografico video ufficiale e il testo del nuovo singolo

Il testo l’audio e il video ufficiale di L’amore è finito, singolo della cantautrice emiliana Giovanna Gardelli, in arte Marianne Mirage, uscito il 20 settembre 2019 via Sugar, anticipando il secondo album in studio Vite Private, progetto prodotto da Luca Mattioni. out il 18 ottobre 2019, a oltre tre anni e mezzo dal disco d’esordio “Quelli come me”. L’album, la cui copertina è stata realizzata da Corrado Grilli, in arte Mecna, contiene tracce intense e coraggiose nella scrittura, brani co-scritti da importanti artisti come Davide Shorty, Francesco Bianconi dei Baustelle, Pippo Kaballa e Andrea Bonomo.

E a proposito di autori, questo pezzo è stato scritto da Andrea Bonomo & Mario Cianchi e prodotto da Luca Mattioni, con mix di Luca Vittori.

Ricco di azione, il cinematografico filmato diretto da Fabio Resinaro e prodotto dalla cantante, vede la partecipazione del romano Marco Giallini: dopo essersi sentiti al telefono mentre si trovavano in automobile, Marianne sorprende alle spalle Marco ed i due hanno una violenta colluttazione. Come andrà a finire questo cortometraggio di oltre sei minuti?

Marianne Mirage – L’amore è finito testo

Ride questa città

in preda alla cecità

la ferocia sfocia sempre in atti d’inciviltà

nell’illegalità

ti prego, portami al bar.

Ah, non c’è più neanche un bazar

neanche la cresta di un punk

tutto è grigio proprio come un film del cinema noir

dimmi come si fa, pensavi fosse l’America.

Partono gli aerei e fanno ombre in cortile

e noi sotto, che guardiamo come vecchie bambine

a sentire, proteste dei clacson e un pazzo che grida al vuoto.





L’amore è finito

coi buoni benzina come a uso kart

l’amore è finito

nei baci sepolti e maschere anti gas

che… tra i proiettili, calci ai barattoli

restiamo solo noi

l’amore è finito

ma non lo scopriremo mai.

Ride questa città

quante arie si da

ubriaca più di noi barcolla come una star

tipo si sveglierà

sopra un letto di cellophane

alle finestre i sicari

con i mitra e gli occhiali

e proprio come da bambine al mare secoli fa

prendi la birra e poi “bang”

qualcuno si salverà.

Partono le navi verso terre lontane

e noi stese a immaginarci sopra le banconote bruciate

a darci una vita in questo futuro usato.

L’amore è finito

coi buoni benzina come a uso kart

l’amore è finito

nei baci sepolti e maschere anti gas

che… tra i proiettili, calci ai barattoli

restiamo solo noi

l’amore è finito

ma non lo scopriremo… mai, mai

mai, mai.





L’amore è finito

L’amore è finito

L’amore è finito

coi buoni benzina come a uso kart

l’amore è finito

nei baci sepolti e maschere anti gas

che… tra i proiettili, calci ai barattoli

restiamo solo noi

l’amore è finito

l’amore è infinito.





