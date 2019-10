Marianne Mirage – Vite Private: info e titoli delle canzoni del nuovo album

Allo scoccare della mezzanotte del 18 ottobre 2019, esce via Sugar il secondo album di Marianne Mirage che si intitola Vite Private, successore del disco d’esordio “Quelli come me”, pubblicato oltre tre anni e mezzo fa, e dell’EP Le canzoni fanno male, rilasciato nel febbraio 2017. I titoli delle canzoni racchiuse nell’album, out nel formato vinile e digitale. Non è chiaro se e quando sarà disponibile anche il CD.

Anticipato dal singolo L’amore è finito”, rilasciato lo scorso 20 settembre, nel disco prodotto da Luca Mattioli, che non è stato reso disponibile in pre-order, sono presenti altre undici tracce inedite co-scritte da artisti come Francesco Bianconi dei Baustelle, Pippo Kaballa, Davide Shorty e Andrea Bonomo.





La cantautrice emiliana Giovanna Gardelli, in arte Marianne Mirage, propone ai sempre più numerosi fan, dieci tracce intense e coraggiose nella scrittura, che tra poche ore sarà finalmente possibile ascoltare. La copertina è opera di Corrado Grilli, in arte Mecna.

Vite Private tracklist (Marianne Mirage album 2019)

Intro L’amore è finito Sul mio divano Tutto Voce senza faccia Atlante Un altro diavolo Adieu Philip Morris Blu Terremoto a Tokio