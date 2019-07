Renato Biancardi – Pino Gvnchy: video ufficiale e testo della canzone

Renato Biancardi è un cantante napoletano noto per aver partecipato alla prima edizione di Ex on the beach Italia 2018 e Pino Gvnchy è il suo martellante nuovo singolo, disponibile dal 20 luglio 2019 per Planet Urban. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale.

Raccomandata lo scorso maggio dal rapper Geolier (video), questa contagiosa canzone incentrata sulle vicende di un certo Pino, è stata prodotta dai napoletani Dat Boi Dee (al secolo Davide Totaro) e Yung Snapp (Antonio Lago).

Renato Biancardi – Pino Gvnchy testo

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Entro per primo perché sono con Pino (uh)

Se sto con Pino qua succede un casino (casino)

Pino Pino Pino

In tre sul motorino

Ci insegue la madama ()

Nino-nino-nino

E-e-ella me chiama cabrón (tradotto “lei mi da del bastardo”)

Hei, la tengo nel Corazón

Hei, è la più guapa del barrio (tradotto: la più bella del quartiere)

Che canta esta canción.

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah





Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Uh

Pino givenchy

Va a ballare il venerdì

si fa offrire 1000 drink

Pino è pieno di casi ah-ah

Pino Pino chi

Dice viene da paris

Chiama a tutti mon ami

Ma lui è nato a Napoli

Hei, cosa, cosa, cosa

Da Gucci a far la spesa

Compra roba costosa

Ma non è sua la Visa

Hei

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah





Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah-ah

Pi-Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Ah

Pino Pino chi

Pino Pino givenchy

Uh





