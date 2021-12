Ascolta la canzone “Margherita” di Coez. Dai anche un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo del famoso rapper italiano.

Canzone uscita il 3 dicembre 2021, “Margherita”, interpretata dall’amatissimo e famosissimo rapper campano Coez, è un singolo che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del brano.

Margherita testo, Coez

Strofa 1

Avevo tutto in mano

Mi chiedi: “Tutto che?”

Tu che mi cercavi

Io che stavo fuori con le tasche vuote

Io che non mi sbagliavo

O almeno non su di te

Tu che mi sai colmare un vuoto come il mare

Fra la testa e il cuore

Ritornello

Un mare che, un mare che

Che non mi porta mai da te

Un mare che, un mare che

Che non ti porta mai da me

Strofa 2

E tu m’aspetti fuori

Col motore acceso in macchina

Dici stai bene sola

Ma se guardi fuori esce una lacrima

Da questi riflettori

Non ho imparato mai come si fa

Da tutti quеsti errori

Li guardo da fuori e me nе bastava la metà

Ritornello

Un mare che, un mare che

Che non mi porta mai da te

Un mare che, un mare che

Che non ti porta mai da me

Strofa 3

Vorrei non ti facessi mai male

Nemmeno quando cadi

E guarda che se cadi è normale e non lo so se tu mi cercavi

E non è vero che non siamo uguali

Ognuno cresce come può, come deve

Magari c’è un destino, però non ci vede

Quando gli passiamo accanto il più delle volte

Magari c’è chi ancora se la beve, magari ancora scappo dalle ombre

Magari ancora gioco con le onde

Ma ora mi scotto pure di notte

La testa sotto con il mare forte

Ritornello e Conclusione

Un mare che, un mare che

Che non mi porta mai da te

Un mare che, un mare che

Che non ti porta mai da me

Audio e video ufficiale

Potrebbe interessarti anche: Chi è Coez: età, altezza, fidanzata e vita privata del cantante

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio