Amici 21, allievi scomparsi dal daytime: cosa è successo

Ad Amici 21 alcuni allievi erano assenti nel Daytime. Ecco cosa è successo.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più longevi della televisione italiana. Arrivata alla sua ventesima edizione va in onda ogni giorno alle 16.10 su Canale 5 e la domenica con uno speciale alle 14.00 sulla stessa emittente.

Durante gli anni sono molti i talenti che si sono susseguiti tra questi: Marco Carta, Antonino, Giulia Ottonello, Valerio Scanu, Karima, Riki, I Pquadro, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Sergio Sylvestre, Elodie, Dennis Fantina, Stefano De Martino, Diana Del Bufalo, Marianna Scarci, Elena D’Amario e tanti altri.

Amici 21: ecco il motivo della sparizione di alcuni allievi

La prima edizione, andata in onda nella stagione televisiva 2000-2001, è stata trasmessa con il nome di Saranno Famosi. A metà della seconda, ha cambiato titolo in Amici di Maria De Filippi, per non incorrere in problemi legali, legati all’omonima fiction di successo.

Pertanto si è deciso di prendere il nome del talk show condotto dalla De Filippi che a sua volta ha cambiato nome in Uomini & Donne, cambiando in anche il format.

L’obiettivo della trasmissione è quella di forgiare, grazie all’aiuto dei docenti di canto e di danza, gli alunni che giorno dopo giorno dovranno dimostrare il loro talento sostenendo anche sfida con talenti provenienti dall’esterno della scuola.

Nei primi anni, oltre le categorie principali erano presenti anche altre come ginnastica artistica e recitazione, quest’ultima è stata per molti anni una disciplina importante all’interno della scuola per poi scomparire del tutto.

Fino a qualche tempo fa, gli allievi che passavano alla fase finale venivano divisi in due squadre, quella dei Blu e dei Bianchi, ma nelle ultime edizioni, tutti si sfidano contro tutti come avveniva per le prime stagioni.

Il motivo dell’assenza di Mattia, Christian e Crytical

Nell’ultima puntata dello speciale, andata in onda domenica 19 dicembre, erano assenti tre allievi che con l’andare avanti nei daytime giornalieri non sono tornati nel proprio banco.

Stiamo parlando dei ballerini Mattia e Christian (allievi di Raimondo Todaro) e del cantante Crytical (allievo di Anna Pettinelli).

Mentre Mattia sembra essere stato allontanato dal programma per un problema alla caviglia subito domenica 12 dicembre, Christian è risultato ancora malato come la domenica precedente mentre Crytical si è ammalato dall’ultima.

Adesso la scuola è in pausa festività e rivedremo tutti gli allievi e la corsa verso il serale ad inizio del 2022, e ritroveremo anche i tre ragazzi scoprendo chi di loro riuscirà ad arrivare alla fase serale.

Al momento non sappiamo ancora quando il talent entrerà nella sua fase serale, ma lo scopriremo ben presto.