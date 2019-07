Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Awed – Che Disastro: audio e testo del nuovo singolo

I tre giovanissimi youtuber Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Simone Paciello, meglio conosciuto come Awed, di nuovo insieme nel nuovo singolo Che Disastro, un simpatico brano uscito il 12 luglio 2019 via Newtopia, label di Fedez. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, prodotta da Ludwig, al secolo Ludovico Franchitti, e da Daniele Autore. Ludwig, Preziosi, Dose e Awed sono anche gli autori.

Il trio è alla quinta collaborazione, che arriva dopo “Scusate per il Disagio” (disco d’oro), “Delirio”, “Fatto Male” e “Ho Anche Dei Difetti”.

Gli youtuber tornano con un nuovo divertente brano caratterizzato da sonorità dance, che accompagnerà e strapperà un sorriso ai numerosissimi supporters per tutta l’estate 2019.

Qui i tre raccontano una notte brava, trascorsa tra situazioni paradossali, guai e incidenti esilaranti…

Che Disastro testo Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed

Hey, Hey, it’s luv be beach.





Questa notte è stato un disastro

oh my god, ho rischiato il collasso

mi sveglio nel letto ma non c’è il materasso

mi guardo allo specchio e frate sembro un Picasso.

Ho davanti a me

una tipa che

vuole il mio cachè

ma non ha capito che

questo non è il mio privè

ci siamo imbucati in tre

ce lo diciamo da sempre.

Stasera non esco e torno a casa alle 4

riguardo le storie e non ricordo che ho fatto

ho mandato a tua mamma una mia foto del cactus

oh oh oh oh

che disastro

che disastro.

Stasera ti giuro non esco perché

mi sono ripreso ma è il quinto caffè

asciugo la vodka con il Pancarré

stanotte da venti siam rimasti in tre.





Ho avuto giorni migliori

credo che sia destino

mi hanno fatto una storia

ed è successo un casino

tutti sti buttafuori

fanno brutto al mio amico

la mia ex con un tipo.

Stasera non esco e torno a casa alle 4

riguardo le storie e non ricordo che ho fatto

ho mandato a tua mamma una mia foto del cactus (una mia foto del cactus, del cactus)

stasera non esco e torno a casa alle 4

riguardo le storie e non ricordo che ho fatto

ho mandato a tua mamma una mia foto del cactus (una mia foto del cactus)

oh oh oh

che disastro

oh oh oh

che disastro

che disastro.





