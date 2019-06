Marco Carta – I Giorni Migliori: guarda il video e leggi il testo della nuova canzone

Dopo le polemiche riguardo il presunto furto alla Rinascente, il cantautore Marco Carta è tornato con il nuovo bel singolo I Giorni Migliori, nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 7 giugno 2019 via Saifam Music. Il testo e l’audio di questo pezzo, che di certo non deluderà i supporters del cantante sardo.

La nuova canzone anticipa il futuro settimo album in studio Bagagli Leggeri, successore di Tieniti Forte, pubblicato il 26 maggio 2017.

In questi giorni la stampa c’è andata molto pesante con questo talentuoso cantante cagliaritano classe 1985, letteralmente surclassato dai giornalisti, ma ora torna a fare quello che ama, a cantare, perché come da lui affermato, la musica per lui è un salvavita, è in grado di fargli superare qualsiasi ostacolo e di farlo sentire vivo. “In questi giorni difficili, potermi affidare alla musica è per me un grande sollievo. Spero che questo nuovo brano possa ricordare a tutti chi è il vero Marco” ha dichiarato il cantante ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, nel cui sito il 5 giugno è stato reso disponibile in anteprima il filmato girato interamente a Torino, che è possibile vedere su Youtube cliccando sull’apposito link.

Il significato

Ce lo spiega l’artista stesso “I giorni migliori sono quelli in cui anche le piccole cose hanno un peso fondamentale nella nostra vita. Sono quei giorni che ci segnano, positivamente parlando, e che rimangono impressi nella nostra esistenza. Sono i giorni di cui abbiamo fortemente bisogno per vivere, quelli di cui non possiamo fare a meno. Perché i giorni migliori, quando tornano, sono i giorni migliori che restano“.

Marco Carta I Giorni Migliori testo

Download su: Amazon – iTunes

Spegni la tv

chiudi tutte le porte

esci fuori di casa con le maniche corte

sono sulla panchina

mi troverai li

dimentichi la borsa

ti capita sempre, fai in fretta di corsa

semplicemente… non riesco a star fermo

son fatto così.





Ho aspettato il mio giorno migliore

quello giusto per ricominciare

e mentre scendi le scale e sorridi

ora so che potremmo iniziare.

Perché i giorni migliori ci cambiano

vanno avanti ma quando ritornano

anche le piccole cose

hanno un peso e non trovi più scuse

è l’intero universo che segna i confini per noi

per noi

perché i giorni migliori si arridano

per due come noi che si cercano

e si trovano al centro di tutto

come un capitolo di un libro già scritto

con la certezza che non può cambiare mai.

Senti guida tu

facciamo un po’ un giro in centro, c’è festa stanotte

guarda fuori dal vetro

il nostro locale

entriamo li

tutto intorno a noi ha un sapore diverso

un Bacardi, l’estate

lo sguardo deciso

l’amore che provo

meglio così.

Non andare via troppo di fretta

è il giorno giusto per ricominciare

e mentre incrocio il tuo sguardo sorridi

rifletto e capisco che potremmo iniziare.

Perché i giorni migliori ci cambiano

vanno avanti ma quando ritornano

anche le piccole cose

hanno un peso e non trovi più scuse

è l’intero universo che segna i confini per noi

per noi

perché i giorni migliori si arridano

per due come noi che si cercano

e si trovano al centro di tutto

come un capitolo di un libro già scritto

con la certezza che non può cambiare mai.





[x4]

I giorni migliori

Sono i giorni migliori che segnano

a due come noi che si amano

i cuori vicini non mentono

perché i giorni migliori, si, tornano

sono i giorni migliori che restano

che restano… così.





Ascolta su: