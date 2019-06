Boomdabash – Mambo Salentino feat. Alessandra Amoroso: ascolta il nuovo singolo (testo)

Si intitola Mambo Salentino il nuovo scoppiettante singolo dei Boomdabash, impreziosito dalla collaborazione con Alessandra Amoroso. Questa nuova potenziale hit estiva, è disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 7 giugno 2019. Il testo (autori: Federica Abbate, Rocco Hunt, Cheope, Takagi & Ketra) e l’audio del brano, prodotto da Fabio Clemente e Alessandro Merli, in arte Takagi & Ketra.

Dopo il successo del brano sanremese Per Un Milione, il gruppo pugliese composto dai cantanti Biggie Bash (Angelo Rogoli) e Payà (Paolo Pagano) e da Blazon (Angelo Cisternino) e Mr. Ketra (Fabio Clemente) tornano alla ribalta come un terremoto, perché questa orecchiabile e allegra canzone, ha tutte le caratteristiche per divenire uno dei tormentoni dell’estate 2019, una summer hit di grande impatto e in pieno stile Boom Da Bash, un gruppo reggae che mi è sempre piaciuto, anche quando non era così popolare.

Ci pensa poi la splendida voce dell’amica e molto amata cantante leccese (già all’opera insieme al gruppo sulle note di “A tre passi da te” (2015)) a donare ulteriore interesse e fascino a questo pezzo.

“Mambo Salentino è una canzone che affonda le radici nel grande amore che entrambi nutriamo per la nostra terra” ha dichiarato la band riguardo questo fresco e contagioso pezzo, caratterizzato da un perfetto mix di melodie reggae, elettroniche e pop che fanno letteralmente venir voglia di ballare. E il tutto senza dimenticare il vincente ritornello, che sin dal primo ascolto entra e resta nella testa dell’ascoltatore di turno.

Sempre il 7 giugno, sarà disponibile su Vevo e su YouTube anche il video ufficiale diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv. La location del filmato è una masseria di Martina Franca e nelle immagini vedremo gli artisti mettersi in gioco anche in una veste nuova, per una festosa e tutta da ballare notte salentina. Ma la clip vedrà anche protagonisti un ragazzo e una ragazza che, in questo allegro clima e sulle note della nuova canzone, incroceranno le loro strade e si innamoreranno.

Mambo Salentino testo Boomdabash e Alessandra Amoroso

Download su: Amazon – iTunes

Baila

Baila

[Boomdabash]

Tre del mattino, fuore de capu

Ancora in giro, come se balla

Trucco sbavato, bedda se balla

Mambo Salentino.

[Boomdabash]

L’autostrada del sole mi riporta da te

Quanta fretta che c’ho, è il mio quinto caffè

Quando torno non voglio un minuto di stress

Penso solo a star bene, tu sei peggio di me

Si ti fuore de capo (Baila)

Comu l’estate in Salento (Baila)

Trovarsi dentro una dancehall

Tornare indietro nel tempo, bedda mia.

[Alessandra Amoroso]

Dimmi cosa succede

Se tra un secondo scappiamo via

Senza guardare più indietro

E la tua bocca diventa la mia

Quando cammino per strada

Sento l’estate che è già nell’aria

Le nostre ombre sopra la sabbia

E almeno fino al mattino

Mambo Salentino

[Boomdabash]

Mambo, mambo

[Alessandra]

Mambo Salentino

[Boomdabash]

Mambo, mambo.

[Boomdabash]

Sta cadendo una stella

È solo un punto nel cielo

Ma la più bella è già a terra affianco a me

Ho espresso già il desiderio

Sta ballando come se il mondo la guardasse

Muove quel bacino come se parlasse

Principessa del quartiere, sembra una velina

Sei diversa, sei speciale, tu sei salentina.





[Alessandra Amoroso]

Dimmi cosa succede

Se tra un secondo scappiamo via

Senza guardare più indietro

E la tua bocca diventa la mia

Quando cammino per strada

Sento l’estate che è già nell’aria

Le nostre ombre sopra la sabbia

E almeno fino al mattino

Mambo Salentino

[Boomdabash]

Mambo, mambo

[Alessandra]

Mambo Salentino

[Boomdabash]

Mambo, mambo.

[Alessandra]

Non sarà per sempre ma

Una sola sera con le stelle mi basta

Anche se è veloce come un treno che passa

Non sarà perfetto ma

È così bello stare a ballare qui a ballare abbracciata con te.

[Boomdabash]

Mambo

[Alessandra]

Un mambo salentino

[Boomdabash]

Mambo

[Alessandra]

Un mambo salentino





[Boomdabash]

Mambo

[Alessandra]

Un mambo salentino

[Boomdabash]

Mambo

[Alessandra]

Un mambo salentino

[Boomdabash]

Mambo.





