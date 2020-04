Marco Calone – T’Aggio purtato na rosa: video e testo della canzone

Il testo, la traduzione e il video di T’Aggio purtato na rosa, romantica canzone del cantante neomelodico napoletano Marco Calone, disponibile dal 30 aprile 2020.

Qui quel romanticone di Marco corteggia una ragazza, che tuttavia lo fa soffrire perché non lo degna delle attenzioni che egli vorrebbe, così come da titolo, per farle capire quanto ci tiene, le ha portato una rosa. Il filmato è stato diretto da Marco Cantone.

Marco Calone – Tagg purtat na rosa testo e traduzione

Autori: V.Caradonna – A.Sgambati

Arrangiamenti: Nino Danisi

Oinanana

Ch n saij

comm ij mor p te

Ch n saij

st’uocchij trist nun e guard maij

Ch n saij

Ch m faij

sij t’ sent’ e parlà

Ch m faij

chesta voc’ nun ma scord maij

tutt e nott s’addorm cu me

E p to ffa capij tagg purtat na rosa

sij o cor tremm già sta succrenn qualcos’

sij m vuò fa sta buon a me ma bast nu vas

nu gest piccrill p vre o Paradis’

e p to fa capij sto accarzzan stij man

ch voglij e t snti vicin a me chianu chian’

e sij facimm ammor c frmamm riman

ma nun mo fa panza ca primm o ropp scumpar





Addo vaij?

riest ca vir chell c faij

manc o tiemp e parlà tu m raij

t’accumpang sij mo t n vaij

E p to ffa capij tagg purtat na ros

sij o cor tremm già sta succrenn qualcos’

sij m vuò fa sta buon a me ma bast nu vas

nu gest piccrill p vre o Paradis’

e p to fa capij sto accarzzan stij man

ch voglij e t snti vicin a me chianu chian’

e sij facimm ammor c frmamm riman

ma nun mo fa panza ca primm o ropp scumpar

Oinanana





Che ne sai

come io muoio per te

che ne sai

questi occhi tristi non li guardi mai

che ne sai

che mi fai

se ti sento di parlare

che mi fai

questa voce non me la scordo mai

tutte le notti se dormi con me

E per fartelo capire ti ho portato una rosa

se il cuore trema già sta succedendo qualcosa

se mi vuoi far star buono a me basta un bacio

un piccolo gesto per vedere il Paradiso

e per fartelo capire sto accarezzando queste mani

che voglia di sentirti vicino a me piano piano

e se facciamo l’amore ci fermiamo domani

ma non farmi pensare che prima o dopo scompari

Dove vai?

resta qui, vedi quello che fai

neanche il tempo di parlare tu mi dai

ti accompagno se adesso te ne vai

E per fartelo capire ti ho portato una rosa

se il cuore trema già sta succedendo qualcosa

se mi vuoi far star buono a me basta un bacio

un piccolo gesto per vedere il Paradiso

e per fartelo capire sto accarezzando queste mani

che voglia di sentirti vicino a me piano piano

e se facciamo l’amore ci fermiamo domani

ma non farmi pensare che prima o dopo scompari