Ludwig – Boom boom: ascolta la nuova canzone (testo)

Sulla base di My Heart Goes Boom dei French Affair, Ludwig incide e rilascia il contagioso singolo Boom boom, disponibile ovunque dal 1° maggio 2020. Il testo e l’audio.

Dopo il successo estivo di Domani Ci Passa, certificato Oro, e di Courmayeur, produzione di successo di Gabry Ponte, il romano Ludovico Franchitti, aka Ludwig, torna con questa scoppiettante canzone, la sua versione in italiano della citata bellissima hit dance pubblicata a inizio 2000, che ammetto… adoravo.

E’ veramente coinvolgente e travolgente questa nuova release, che omaggia la dance vecchia scuola, quella anni ’90 che fece innamorare tutti i giovani, quella che faceva venire la voglia di ballare e divertirsi come se non ci fosse un domani. Nella sua versione, il giovane artista capitolino racconta la cotta presa nei confronti di una “pischella”…

Testo Boom boom Ludwig

Download su: Amazon – iTunes

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Davanti a sta pischella il cuore fa boom boom

Ai piedi ha le mcqueen, nel cuore fá boom boom

Sempre spietata, piccoletta e tatuata

Davanti a sta pischella il cuore fá boom boom, boom boom

Il cuore fa boom boom

Baby, non guardarmi, so che vuoi baciarmi

In mezzo a tutti quanti sai che sono er più

Baby, non distrarmi, sto per fare i danni

Ma sai che alla fine ci sei solo tu

Baby, non guardarmi, so che vuoi baciarmi

In mezzo a tutti quanti sai che sono er più

Baby, non distrarmi, sto per fare i danni

Ma sai che alla fine ci sei solo tu (si)





Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

1,2,3 sta pischella vuole me

Un,dos,tres sto scoppiando l’alcol test, ah

1,2,3 sta pischella vuole me

Un,dos,tres sto scoppiando l’alcol test

Cammina per la strada, il cuore fa boom boom

Maglietta balenciaga il cuore fa boom boom

Tuta esclusiva, lei si sente già una diva

Davanti a sta pischella il cuore fa boom boom, boom boom

Il cuore fa boom boom

Baby, non guardarmi, so che vuoi baciarmi

In mezzo a tutti quanti sai che sono er più

Baby, non distrarmi, sto per fare i danni

Ma sai che alla fine ci sei solo tu

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Taritara-lalalalala

Eh no, e ridi!





Ascolta su: