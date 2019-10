Mara Sattei – Nuova Registrazione 402: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 25 ottobre 2019, Nuova Registrazione 402 è un singolo dell’emergente cantante e rapper romana Mara Mattei, in arte Mara Sattei, sorella del ben più noto rapper e producer Davide Mattei, aka tha Supreme, che con la sua musica è riuscito a trasmettere questa passione alla sorella, che pian pianino si sta facendo strada in questo universo. Sin da bambina, Mara suona il pianoforte e una dozzina scarsa di anni fa, iniziò a pubblicare cover su Youtube. Dopo un periodo di pausa, si rimise in gioco e rilasciò il fortunato singolo Nuova Registrazione 326.

E non poteva che essere Davide a produrre questa coinvolgente canzone (testo e audio), scritta a quattro mani dai due fratelli, sequel di 326, non a caso nella parte finale della prima strofa, riprende il flow utilizzato all’inizio della prima strofa di Nuova Registrazione 326, citando quel pezzo anche alla fine della seconda strofa, quando canta “Lascio andare i pezzi indietro e li rimpiango“.

Mara Sattei Nuova Registrazione 402 testo

​tha Supreme

E poi mi chiede “Che giri?”

“Solo di notte nei film?”

Non so se fossimo in bilico

Tu che ne sai di che ho perso per riuscirci?





Vorrei dire “La metà ho risolto”

Ma c’ho i pesi come avessi un morto

E la metà appesa, avesse un volto

E la luce spalancata in fondo

E registro, c’ho un macigno in pancia

Saranno, sì, le fasi che incontro

Se non fosse la vita che cerco

Quella che riscrivo con l’inchiostro

Ho un’idea

Vado dritta a destra

No, non sono in cerca

Non mi sono persa

Ancora sull’attenti

Dentro una tempesta

Esplode all’improvviso

Scusa per la fretta

Veglia sopra i passi

Dio mi aiuta sempre

E no, non è una prassi

Scavalco le reti

Vado sulla vetta

Metto la bandiera

C’è una via d’uscita

Non è mai la stessa

E poi mi chiede “Che giri?”

“Solo di notte nei film?”

Non so se fossimo in bilico

Tu che ne sai di che ho perso per riuscirci?

E poi mi chiede “Che giri?”

“Solo di notte nei film?”

Non so se fossimo in bilico

Tu che ne sai di che ho perso per riuscirci?

Lascio andare il tempo negli stessi luoghi da cui scappo

E faccio un passo lento ma poi mi risveglio e sono a quattro

Sto tra fili appesi e tutto ciò che ho appreso, mi distraggo

Se non ci arrivassi allungherei le braccia e farei un salto

In alto, scatto, tengo il passo

Quello che mi costa caro non è fatto di cose

Che poi il denaro, di che è fatto?

Se dentro c’è il vuoto immenso tra lo spazio

Cerco di spiegarmi a tratti e ricollego

Tra le frecce di una mappa, sopra il palmo

Se poi mi ascoltassi chiaro, io mi spiego

Lascio andare i pezzi indietro e li rimpiango, come sai.





E poi mi chiede “Che giri?”

“Solo di notte nei film?”

Non so se fossimo in bilico

Tu che ne sai di che ho perso per riuscirci?





