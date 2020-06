Rovere: ascolta il nuovo singolo Mappamondo

Dal 26 giugno 2020 è disponibile Mappamondo, nuovo gradevole singolo dei Rovere, gruppo rivelazione del 2019 composto da Nelson Venceslai, Luca Lambertini, Lorenzo Stivani, Marco Paganelli e Davide Franceschelli, che firmato il testo.

Ascolta la nuova coinvolgente canzone prodotta da Fabio Gargiulo, colui il quale ha prodotto l’EP Ultima Stagione, uscito lo scorso ottobre, dopo il fortunato debut album “disponibile anche in mogano”, che in pochissimo tempo superò i 20 milioni di streams su Spotify.

Mappamondo è un nuovo capitolo discografico di questa interessante band, formatasi nel 2016 a Bologna. Il gruppo ha recentemente collaborato insieme ai Legno nel fortunato singolo InstagramMare, pubblicato a inizio giugno.

Testo Mappamondo dei Rovere

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Da domani per davvero apriremo questa stanza

tre metri sopra il cielo, sì

ma a un metro di distanza

il passo è breve

e sai, succede di sentirsi soli

come le cose belle che ci siam dimenticati

e quelle sere in cui ci davamo per scontati

sentimi bene, scopriamo insieme l’America

[Pre-Ritornello]

Paura di viaggiare

dove dovremo andare poi

io non lo so

[Ritornello]

Ci perderemo a nuova Delhi

o nel traffico di New York

tra le polveri sottili

nel mercato di Hong Kong

e strapperemo un pezzo dell’estate

per stare al caldo quando è freddo intorno

perché ogni secondo insieme

è in equilibrio sopra al mondo





[Strofa 2]

Anche se parti tutti i lunedì

e torni dopo un mese

sai succede, che serva, serva, serva rimanere qui

e allora basteranno i film sottotitolati

e quelle cene in due a mangiare surgelati

vestiti bene, che andiamo insieme in America

[Pre-Ritornello]

Paura di tornare

cosa dovremo fare poi

io non lo so

[Ritornello]

Ci perderemo a nuova Delhi

o nel traffico di New York

tra le polveri sottili

nel mercato di Hong Kong

e strapperemo un pezzo dell’estate

per stare al caldo quando è freddo intorno

perché ogni secondo insieme

è in equilibrio sopra al mondo

[Ponte]

Ma non ti puoi fermare mai

non c’è più niente che tu non vorrai

una barca che affonda, un aereo alle Hawaii

se ti muovi sei persa e non ti perderai

se non mi puoi guardare mai

un po’ più indietro io resterei

una strada affollata o la partita su Sky

ma in equilibrio sul mondo ci siamo noi

noi

[Ritornello]

Ci perderemo a nuova Delhi

o nel traffico di New York

tra le polveri sottili

nel mercato di Hong Kong

e strapperemo un pezzo dell’estate

per stare al caldo quando è freddo intorno

perché ogni secondo insieme

è in equilibrio sopra al mondo

è in equilibrio sopra al mondo

in equilibrio sopra al mondo





