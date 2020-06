Ascolta Lambada, nuova canzone di Frah Quintale

In Lambada, traccia numero tre di Banzai (Lato Blu), prima parte del secondo album in studio di Frah quintale, rilasciato il 26 giugno 2020, il cantautore parla di una relazione che ha sicuramente visto giorni migliori. Il testo.

Questa è a parer mio una delle più interessanti canzoni di questo atteso progetto diviso in due parti, anticipato da Buio di Giorno, Contento e La Calma.

Il brano in oggetto è stato scritto di suo pugno e prodotto da Stefano Ceri. Ascoltalo.

Lambada Testo Frah Quintale

Se ti tradisco, forse in fondo

È solo perché non mi fido

Perché è sempre meglio ferire

Prima di essere ferito

Tiro da 3 con il mio cuore

Faccio canestro in un cestino

Ho voglia solo di restare in giro

Slegare il filo che mi tiene unito

Pensavo fosse primavera

Ma sono uscito e sento ancora il gelo

Speravo che stare da soli almeno

Servisse a non farti sentire il peso

Pensavo di saper nuotare

Ma per un pelo quasi non annego

Giuro, volevo bere un po’ di meno

Però ho ancora il bicchiere pieno

Tutti i giorni come il venerdì

No, non posso vivere così

Mi han messo la droga nel bicchiere

O sono io così, che non riesco più a fermarmi?

Tutti i giorni come il venerdì

No, non posso vivere così

Mi han messo la droga nel bicchiere

O sono io così, he non riesco più a fermarmi?





Mando giù un drink e sa di candeggina

Lo sento sciogliere i nodi alla gola

Se dopo questo ce n’è un altro ancora

Mi perderò come i vestiti tra le tue lenzuola

Tiro da 3 con il mio cuore

Non ti ho più vista come finita le scuole

Ti ho fissa in testa tipo i cerchi in hangover

Non riesco più a levarti come gomme dalle suole

Alzo il volume più che posso

Per non sentire il fastidio

Per fare pace con il mondo intero

Slegare il filo che mi tira indietro

Ma io stasera sento ancora il gelo

Speravo che starmene fuori almeno

Mi bastasse per distrarmi e non pensarci più

Tutti i giorni come il venerdì

No, non posso vivere così

Mi han messo la droga nel bicchiere

O sono io così, che non riesco più a fermarmi?

Tutti i giorni come il venerdì

No, non posso vivere così

Mi han messo la droga nel bicchiere

O sono io così, he non riesco più a fermarmi?

Non voglio più beccarti ma neanche stare a casa

O forse esco soltanto perché spero che accada

E se tutto è finito, è perché non era cosa

Ma pur di non pensarci mi va bene ogni scusa

Faccio schifo!

Lalalala

Lalalala (Tutti i giorni come il venerdì)

Lalalala

Lalalala

Lalalalalala

Lalalala (No, non posso vivere così)

Lalalala





