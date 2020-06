Touché – Seba La Pute (Remix) ft. Barracano & Massimo Pericolo: audio e testo del brano

Originariamente rilasciato il 25 aprile 2020, Seba La Pute è dal successivo 25 giugno disponibile nel remix con Massimo Pericolo e Barracano: leggi il testo e ascolta la nuova versione del brano, alla cui firma di Amine Amagour, aka Touché, si aggiunge quella dei due colleghi.

Se nella prima versione (secondo dissing nei confronti di Seba Plug) è stato utilizzato un type-beat di Icekrim, nel remix la produzione è invece opera di Crookers, al secolo Francesco “Phra” Barbaglia.

Testo Seba La Pute (Remix)

Touché

Omariño

Dovresti morire

Dovresti morire

Touché (Quel mangiamorti), Touché

Yay, yay, yay

Sì, c’ho un fratello che è pronto a farlo

Sale sull’attico e mira dall’alto

Dammi due giorni e ne faccio un altro

Dici: “sei real”, ma poi sei un falso (Fake)

PD è con me, ti ho sotterrato

In 4K mi hanno repostato

20 invece visualizzato

Padova city che è sotto il mio braccio

Io faccio il leone perché posso farlo

Tu fai il leone perché sei blindato

No, non sai farlo, e sei sai farlo

Esci le palle e vedi di mostrarlo

Non sparo caxxate, la gente lo sa (No)

Padova è nostra, è la mia città

Seba rispondi, no, non ce la fa (No)

Non dirmi, fra’, che non sono un tuo fra’ (No, no, no, no, no)

Se-Seba la pute, zitto, ècoute

Se vuoi imparare a fare quel flous

La-La faccia rouge, te e la tua crew

Ti ho fatto il dissing e non parli più

Se-Seba la pute, zitto, ècoute

Se vuoi imparare a fare quel flous

La-La faccia rouge, te e la tua crew

Ti ho fatto il dissing e non parli più





Rubi le bici, dovresti morire

Rubi ai bambini, dovresti morire

Non ci sai fare, dai, fattelo dire (No, davvero)

Te e la tua ganga, vi faccio morire (Pah-pah-pah)

Se passo in centro, manco parlate

Se stiamo in Prato, cambiate parte

Se stiamo a Tito, voi vi spostate

Sapete bene con chi parlare

Se-Seba la pute, zitto, ècoute

Se vuoi imparare a fare quel flous

La-La faccia rouge, te e la tua crew

Ti ho fatto il dissing e non parli più

Se-Seba la pute, zitto, ècoute

Se vuoi imparare a fare quel flous

La-La faccia rouge, te e la tua crew

Ti ho fatto il dissing e non parli più

[Barracano]

Questo è Rafilù, se c’è il virus

Stammi lontano, non fare “ecciù”

Questo è Rafilù (Ehi), se c’è il virus (Ehi)

Stammi lontano (Ehi)

Mi diceva: “Amici, amici” (Ehi)

Poi mi ha rubato la bici (Ehi)

Puoi trovarmi sopra Tinder (Uoh)

Alle tue amiche gli do il Kinder

Frate’, il tuo fumo è la paraffina (Ehi)

Mangio gli infami dentro un [?] (Ehi)

Tu sei una spia, non sei figlio di Maria

Ma figlio della polizia

Doppia H, 4L (Brr)

Il flow spacca, è minorenne (Brr-brr)

C’è stato il COVID, ma tu ancora vivi (Ehi)

Non si toccano donne e bambini (Yeah)

[Massimo Pericolo]

Le buste sono pezzi, i ferri sono pezzi

Se i pezzi sono pezzi, campo solo con i pezzi

Le buste sono pezzi, i ferri sono pezzi

Se i pezzi sono pezzi, campo solo con i pezzi

Non volete un figlio che fa il rapper, tranquilli

Il peggio sarà quando ‘sti rapper faranno figli (Skrrt)

Tu fingi, io scrivo solo quello che vivo

Fra’, io resto lo stesso del video dal vivo (Ti uccido)

Parlo solo del gabbio, che disco del caxxo

Ma lo stanno ancora comprando (Sto sciallo)

Vuoi essere MP così tanto

Che è come se hai scopato la tua bitch col mio caxxo (Skrrt)

Se-Seba la pute, zitto, ècoute

Se vuoi imparare a fare quel flous

La-La faccia rouge, te e la tua crew

Ti ho fatto il dissing e non parli più

Se-Seba la pute, zitto, ècoute

Se vuoi imparare a fare quel flous

La-La faccia rouge, te e la tua crew

Ti ho fatto il dissing e non parli più





