Legno & Rovere – InstagramMare: ascolta il nuovo singolo

I Legno e i Rovere hanno unito le forze in InstagramMare, singolo che omaggia Loredana Bertè e la sua In Alto Mare, a 40 anni di distanza dalla sua release: leggi il testo e ascolta il nuovo brano, disponibile ovunque da venerdì 5 giugno 2020 per Matilde Dischi.

Non è un caso che questa gradevole canzone dal sapore retrò, che sta mandando in delirio in fan del progetto indie pop e del gruppo bolognese nato nel 2016 e composto da Nelson Venceslai, Luca Lambertini e Lorenzo Stivani, sia caratterizzata da sonorità anni ’80 e ’90.

Come riportato in apertura, questo pezzo sa molto di quel singolo (di genere Italo disco con forti influenze Funky, una novità all’epoca per il panorama musicale italiano) della cantante calabrese, scritto da Oscar Avogadro, Daniele Pace e Mario Lavezzi, che divenne uno dei brani più famosi della Bertè.

Legno & Rovere – InstagramMare Testo

Download su: Amazon – iTunes

I ragazzi escono da scuola

coi motorini tutti truccati

non mi dire… che sei rimasta sola

e tu che vuoi una rivoluzione

e postare ogni tua depressione

andare in giro

fare casino

E non andare in para

per il caldo che avanza

sei andata in fissa coi Righeira e gli anni ’80

e non andare in para

lo sai che noia

con l’adesivo sulla vespa “mai una gioia”

Come brucia quest’estate voglio un attimo di te

il tuo costume bomba, la tua faccia stron*a

tutto da instagrammare

anneghiamo dentro ad un mojito, siamo sbronzi in un privè

la tua bocca rossa, persi nella rambla, tutto da instagrammare





come brucia quest’estate voglio un attimo di te (oh-oh-oh)

il tuo costume bomba, la tua faccia stron*a

tutto da instagrammare (oh-oh-oh)

anneghiamo dentro ad un mojito, siamo sbronzi in un privè (oh-oh-oh)

la tua bocca rossa, persi nella rambla

tutto da instagrammare

instagrammare

instagrammare

Le ragazze la sera

con i tacchi, truccate

non le vedi

son belle da paura

e tu che cerchi la rivoluzione

vuoi ripostare ogni tua delusione

fino al mattino

fare casino

E non andare in para

per il caldo che avanza

sei andata in fissa per Pezzali e gli anni ’90

e non andare in para

lo sai che noia

con l’adesivo sulla vespa “mai una gioia”

Come brucia quest’estate voglio un attimo di te (oh-oh-oh)

il tuo costume bomba, la tua faccia stron*a

tutto da instagrammare (oh-oh-oh)

mentre fai la doccia, la tua pelle bionda, bevo birra San Miguel (oh-oh-oh)

con la bocca aperta, persi nella rambla tutto da instagrammare

instagrammare

in alto mare

instagrammare

in alto mare

Ed ora che il tuo post è dietro una finestra tu non lo posti più

io aspetto un’onda che mi porti altrove dove sei solo tu

e quanta vita vuota salta nella testa dal telefono

ora lo so

ora lo so

Come brucia quest’estate voglio un attimo di te (oh-oh-oh)

il tuo costume bomba, la tua faccia stronxa

tutto da instagrammare (oh-oh-oh)

mentre fai la doccia, la tua pelle bionda, bevo birra San Miguel (oh-oh-oh)

e con la bocca aperta, persi nella rambla

tutto da instagrammare

instagrammare

in alto mare

instagrammare

in alto mare





Ascolta su: