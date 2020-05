Manuel Turizo – Quiéreme Mientras Se Pueda: audio, video, testo e traduzione del singolo

Quiéreme Mientras Se Pueda è un coinvolgente singolo del cantautore colombiano Manuel Turizo, rilasciato il 1 maggio 2020: il testo e la traduzione in italiano del brano.

Ascolta e guarda il video che accompagna questa bella canzone, scritta con la collaborazione di Julian Turizo & Bull Nene.

Il filmato si apre con immagini drammatiche inerenti l’epidemia dei giorni nostri e prosegue con scene allegre e spensierate di tempi più normali, sia dell’artista che di gente comune.

Quiéreme Mientras Se Pueda Testo e Traduzione

[Intro]

Yeah, yeah, yeah

Oh-woh-oh

Manuel Turizo

[Coro]

Quiéreme mientras se pueda (Yeah)

Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda

No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva

Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera

De esta vida pasajera (Wouh, wouh)

[Verso 1]

Quiéreme mientras yo te quiera

Y no quiere decir que seas mía

Por eso guardo buenos recuerdos en la alcancía

Para recordarte por si te vas algún día (Yeah)

Esto ha sido una poesía

Que escríbimos los dos

Únicos, en cada capítulo

Me quieres antes que yo

Desde ante’ que me vistiera Gucci o Valentino

Son cosas del destino

Gracias a Dio’ que nos juntó en el camino

[Coro]

Quiéreme mientras se pueda (Se pueda)

Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda (Nada queda)

No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva (Se lleva, se lleva)

Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera (Mi compañera)

De esta vida pasajera (Vida pasajera)

[Verso 2]

Y aunque te quiera pa’ la eternidad

Todo en la vida tiene su principio y su final

Tú y yo no somo’ la excepción, no te sienta’ mal

Y si me voy que seas feliz antes de llorar

Por eso quiéreme en vida, vivamo’ lo’ día’

Haciendo una historia de la’ que no se olvidan

He visto el amor disfrazado de hipocresía

El bolsillo lleno con cabeza’ vacía’

[Puente]

Hay amores tan tóxicos

Que nadie los entiende, no son lógicos

Pero cuando el amor es entre dos

Las mariposas no son cólicos





[Coro]

Quiéreme mientras se pueda (Quiéreme)

Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda (Nada queda)

No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva (Se lleva, se lleva)

Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera (Mi compañera)

De esta vida pasajera (De esta vida pasajera)

[Outro]

Oh-oh

Taikaze Ketra

Manuel Turizo, jaja

Manuel Turizo, oh (Oh-oh-oh-oh)

Julián Turizo, oh

Bull Nene

La Industria Inc

Earcandy

Yeah-eh

No





La traduzione

[Rit.]

Amami finché puoi (Sì)

Che la vita è una ruota che gira mille volte e alla fine non resta nulla

Non ho visto la prima storia di qualcuno che muore e qualcosa che viene presa

E la parte migliore di questa storia è che tu sei la mia compagna

Di questa vita passeggera (Wouh, wouh)





[Strofa 1]

Amami mentre io amo te

E non significa che tu sia mia

Per questo tengo i bei ricordi nella cassetta di sicurezza

Per ricordarti nel caso in cui un giorno te ne andrai (Sì)

Che questa è stata una poesia

Che abbiamo scritto entrambi

Unici, in ogni capitolo

Mi ama da prima di me

Da prima che mi vestissi Gucci o Valentino

Sono cose del destino

Che grazie a Dio ci ha uniti nel nostro cammino

[Rit.]

Amami finché puoi (Puoi)

Che la vita è una ruota che gira mille volte e alla fine non resta nulla (non resta nulla)

Non ho visto la prima storia di qualcuno che muore e qualcosa che viene presa

E la parte migliore di questa storia è che tu sei la mia compagna (la mia compagna)

Di questa vita passeggera (vita passeggera)

[Strofa 2]

E anche se ti amassi per l’eternità

Nella vita tutto ha il suo inizio e la sua fine

Tu e io non facciamo eccezione, non rimanerci male

E se me ne andassi, sii felice prima di piangere

Per questo amami nella vita, viviamo i giorni

Scrivendo una storia di quelle che non si dimenticano

Ho visto l’amore travestito da ipocrisia

Tasca piena di teste vuote

[Bridge]

Ci sono amori così tossici

Che nessuno li capisce, non hanno una logica

Ma quando l’amore è tra i due

Le farfalle non sono coliche

[Rit.]

Amami finché puoi (Amami)

Che la vita è una ruota che gira mille volte e alla fine non resta nulla (non resta nulla)

Non ho visto la prima storia di qualcuno che muore e qualcosa che viene presa

E la parte migliore di questa storia è che tu sei la mia compagna (la mia compagna)

Di questa vita passeggera (Di questa vita passeggera)

