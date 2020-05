Luis Fonsi – Girasoles: video, testo e traduzione della canzone di speranza

In tempi di pandemia da Coronavirus e conseguente quarantena, anche il cantautore portoricano Luis Fonsi vuol dare il suo contributo rilasciando Girasoles, canzone concepita con lo scopo di trasmettere in tutti noi la speranza, che presto quest’incubo finirà.

il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questo dolce e delicato brano, all’inizio del quale vediamo un Duomo di Milano tristemente deserto.

Disponibile dal 30 aprile 2020, la bella canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Andrés Torres & Mauricio Rengifo, che hanno anche curato la produzione. Non c’è molto da aggiungere; per capirne il significato è sufficiente leggere il testo tradotto che trovate di seguito.

Luis Fonsi Girasoles Testo

[Verso 1]

Como la luna y el sol

Que hasta la noche siempre tienen que esperar

Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar

Los girasoles nunca dejan de girar

Como en la orilla del mar

El agua viene con caricias que se van

Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás

Los girasoles nunca dejan de girar

[Coro]

Te esperaré, te esperaré

Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré

Te esperaré, te esperaré

Con la certeza que respiro, te amaré

Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás

Los girasoles nunca dejan de girar

[Verso 2]

Como la lluvia y la flor

Una tormenta puede hacerte florecer

Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver

Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver

[Coro]

Te esperaré, te esperaré

Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré

Te esperaré, te esperaré

Con la certeza que respiro, te amaré

Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás

Los girasoles nunca dejan de girar





[Outro]

Hoy que te he visto volver

Mil girasoles te esperaron al llegar

No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar

Igual que yo, nunca dejaron de esperar

Los girasoles nunca dejan de girar





La traduzione di Girasoles

[Strofa 1]

Come la luna e il sole

Che fino a notte devono sempre aspettare

Anche se oggi non sei accanto a me, so che arriverai

I girasoli non smettono mai di girare

Come in riva al mare

L’acqua arriva con carezze che se ne vanno

So molto che te ne sei andata, sai bene che ritornerai

I girasoli non smettono mai di girare





[Ritornello]

Ti aspetterò, ti aspetterò

E quando tornerai con un bacio, io sarò qui

Ti aspetterò, ti aspetterò

Con la certezza che respiro, ti amerò

Perché anche se so che sei andata via, sai bene che tornerai

I girasoli non smettono mai di girare

[Strofa 2]

Come la pioggia e il fiore

Una tempesta può farti fiorire

E quando il vento si placa, sarai più bella

Io sarò qui, so che tornerai

[Ritornello]

Ti aspetterò, ti aspetterò

E quando torni con un bacio, eccomi qui

Ti aspetterò, ti aspetterò

Con la certezza che respiro, ti amerò

Perché anche se so che sei partito, sai bene che tornerai

I girasoli non smettono mai di girare

[Outro]

Oggi che ti ho visto tornare

Mille girasoli aspettavano il tuo arrivo

Non hanno chiesto dove sei stato, ma hanno girato senza pensarci

Proprio come me, non hanno mai smesso di aspettare

I girasoli non smettono mai di girare

