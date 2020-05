Lo Stato Sociale: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo Autocertificanzone

Anche i Lo Stato Sociale hanno rilasciato la loro canzone incentrata su questi tempi difficili: il brano si intitola Autocertificanzone, è ricco di speranza e realismo ed è disponibile in tutte le piattaforme digitali da lunedì 4 maggio 2020 per Garrincha Dischi / Universal Music Italia. Il testo e l’audio del singolo.

Il gruppo capitanato da Alberto Cazzola ha reso disponibile questo brano, già presentato nelle radio in-store dei principali supermercati italiani e al Concertone del 1° Maggio, nel quale il supermercato, uno dei luoghi in cui è sempre stato consentito andare durante la lunghissima quarantena, diviene paradossalmente uno dei pochissimi posti dov’è possibile rivedere le persone care, naturalmente sempre coperti da mascherine e rispettando le distanze di sicurezza.

E’ infatti risaputo che nella Fase 1 del lockdown, molte persone si davano appuntamento al supermercato, dove tra un reparto e l’altro, poteva anche esserci lo spazio per portare avanti il proprio rapporto d’amore e persino scapparci un proibitissimo bacio rubato, come recita il ritornello della canzone, il cui titolo gioca ovviamente con l’ormai famosissima autocertificazione, una delle parole che abbiamo sentito più spesso nella prima fase di questa maledetta pandemia da coronavirus (anche perché subì diverse modifiche) e senza la quale non era consentito uscire di casa.

Lo Stato Sociale Autocertificanzone Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Un giorno pesto e un giorno raffreddore

un giorno ospedale e un giorno aspirina

un giorno stiamo soli e un giorno sudami addosso

un giorno saliva, un giorno amuchina

un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo

un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu

un giorno non so più se oggi è domenica

un giorno baciami e poi

non pensarci più





[Ritornello]

Dammi un appuntamento

anche se è vietato

al reparto sanitari

di un supermercato

soli nel corridoio

per un bacio rubato

per ricordarci che il mondo

non è ancora finito

[Strofa 2]

E finiranno tutti i giga del mondo

e ci toccherà rinascere migliori

e avremo così tante cose da fare

che la vita tornerà a sembrarci troppo breve

sei sempre stata il posto in cui tornare

alla fine di ogni lungo coprifuoco

partiranno ancora i treni per il mare

ricorderemo tutto, si, ma come un gioco

[Ritornello]

Dammi un appuntamento

anche se è vietato

al reparto sanitari

di un supermercato

soli nel corridoio

per un bacio rubato

per ricordarci che il mondo

non è ancora finito

[Ponte]

(Parapappapa….)

Non sarà la fine

e ne usciremo bene

e se sarà la fine

ne usciremo insieme

e non sarà la fine

e ne usciremo bene

e se sarà la fine

ne usciremo insieme

e ne usciremo bene

[Ritornello] [2x]

Dammi un appuntamento

anche se è vietato

al reparto sanitari

di un supermercato

soli nel corridoio

per un bacio rubato

per ricordarci che il mondo

non è ancora finito





Ascolta su: