Manuel Turizo – Nada Ha Cambiado: video ufficiale, testo e traduzione

Era da parecchi mesi che il cantautore colombiano Manuel Turizo non rilasciava un singolo solista, così il 26 luglio 2019 ha reso disponibile il nuovo brano Nada Ha Cambiado, scritto con la collaborazione di Juan C. Vargas, Ily Wonder, Julian Turizo e Rolo. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale girato in Guatemala, esattamente nella cittadina Antigua Guatemala.

Nella nuova interessante canzone, che dovrebbe essere inclusa nel debut album “ADN“, MTZ si rivolge all’ormai ex fidanzata, dicendole di star meglio senza di lei, anche se alle volte è in preda alla tentazione di chiamarla…

Manuel Turizo Nada Ha Cambiado testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verso 1]

Si supieras cuánto te he espera’o

Me he cansa’o, ya te dejé a un la’o (Te dejé a un la’o)

Ya no creo en tus intenciones, woh-oh-oh

De las heridas me he recupera’o

Se han borra’o, ya yo estoy sana’o (Estoy sana’o)

Me cansé de escribirte canciones

Se sapessi quanto ti ho aspettata

Mi sono stancato, ti ho già messa da parte (ti ho messa da parte)

Non credo più nelle tue intenzioni, oh-oh-oh

Mi sono ripreso dalle ferite

Sono state cancellate, sono già guarito (sono guarito)

Sono stufo di scriverti canzoni

[Pre-Coro]

Hace tiempo que yo te olvidé

Me esforcé, lo logré, no fue tan fácil (No fue tan fácil)

Y aunque casi en el intento me volví a caer

Te llamé, por suerte no contestaste, yeh

E’ da un po’ che ti ho dimenticata

Ci ho provato, ce l’ho fatta, non è stato così facile (Non è stato facile)

E anche provandoci ci stavo per ricascare

Ti ho chiamata, per fortuna non hai risposto, eh

[Coro]

Siguió saliendo la luna en noches oscuras, y el sol brilla también

Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel

Sigue saliendo la luna, nada ha cambiado, mujer

Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel

La luna continuava a sorgere nelle notti buie e splende anche il sole

Senza te mi sento bene, anche se sto senza tua pelle

La luna sta ancora sorgendo, non è cambiato nulla, ragazza

Anche se non è la tua figura ad accompagnare la mia pelle

[Post-Coro]

Woh, oh, uoh

Oh, oh, uoh, oh-oh, oh-oh

Manuel Turizo





[Verso 2]

Pa’ que sepa’, sigo sonriendo, aunque me han deja’o

También el sol sigue saliendo del mismo la’o

Nada ha cambia’o

Yo no quería quedarme solo, pero me tocó obliga’o

Per tua informazione, continuo a sorridere, anche se mi hai lasciato

Il sole continua a sorgere dallo stesso lato

Nulla è cambiato

Non volevo restare da solo, ma sono stato costretto

[Puente]

Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino

Y no sé cambia el destino, tu frío lo calmó su abrigo

Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino

Y no sé cambia el destino, tu frío lo calmó su abrigo

Volevo restare con te, ma hai scelto un’altra strada

E il destino non si cambia, il tuo freddo lo ha placato il suo cappotto

Volevo restare con te, ma hai scelto un’altra strada

E il destino non si cambia, il tuo freddo lo ha placato il suo cappotto

[Coro]

Siguió saliendo la luna en noches oscuras, y el sol brilla también

Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel

Sigue saliendo la luna, nada ha cambiado, mujer

Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel

[Post-Coro]

Woh, oh, uoh

Oh, oh, uoh, oh-oh, oh-oh

Manuel Turizo

[Pre-Coro]

Hace tiempo que yo te olvidé

Me esforcé, lo logré, no fue tan fácil (No fue tan fácil)

Y aunque casi en el intento me volví a caer

Te llamé, por suerte no contestaste, yeh (-taste; ¡no!)





[Coro]

Siguió saliendo la luna en noches oscuras, y el sol brilla también

Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel

Sigue saliendo la luna, nada ha cambiado, mujer

Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel

[Post-Coro]

Woh, oh, uoh (No)

Oh, oh (No)

Manuel Turizo (Manuel Turizo)

Julián Turizo (Julián Turizo)

[Outro]

Oh, oh (Oh, oh), no, no

(Oh, oh)

Keityn, Keityn

Zenzey

Rolo

Ily Wonder

Ily Wonder

(Oh, oh)

Oh, oh-oh, oh, oh-oh

(Oh, oh)

Oh, oh

Icon

La Industria, Inc

Mo-Mo-Mosty





Ascolta su: