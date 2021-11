Manuel Agnelli prima che diventasse famoso | È Irriconoscibile

By

Un artista Manuel Agnelli che molti conoscono più in un altro ruolo, quello di giudice a X-Factor programma che gli ha permesso quindi di entrare nelle case di milioni di italiani e farsi apprezzare anche da chi non è un seguace del suo genere.

Il cantante però, leader degli Afterhours, non è sempre stato esattamente come siamo abituati a vederlo nel talent di Sky. Manuel Agnelli ha avuto una sorta di metamorfosi negl ianni. Oggi vi faremo vedere una foto in ci nemmeno sembra lui.

Manuel Agnelli, ricordate com’era prima di diventare famoso? Irriconoscibile

Il grande Manuel Agnelli in pochi lo ricordano ha sfondato con la sua band nel 1985. Il giudice del famoso talent ha 54 anni e rispetto agli esordi ha un look decisamente diveso. Oggi si mostra sempre con un taglio di capelli extra long, diventati ormai il suo “tratto distintivo”.

Prima aveva lo stile del rocker classico, a volte indossava dei pantaloni di pelle, altre camicie colorate sbottonate stile anni ’70. Ovviamente non rinunciata agli anfibi, alle giacche da biker e nemmeno agli occhiali da vista dalla montatura stravagante.

La svolta “dark” è arrivata più tardi. Ha cominciato così a preferire outfit con corone di spine, ma anche completi d’abbigliamento in stile ottocentesco e cappottoni stile matrix. I capelli lunghi e stiranti non fanno altro che da cornice coerente al suo nuovo look.

Manuel da giovane

Ha abbandonato solo di rado questo look da dannato, quando però ha debuttato ormai tanti anni fa con gli Afterhours portava i capelli ricci, poi ha optato per la frangia e al ciuffo laterale. Oggi invece look gothic dark è quello che predilige.

Non ha mai giocato molto con i colori, ha sempre scelto nuance scure e ovviamente irrinunciabile il nero corvino che oggi contrasta in maniera netto con il grigiore della sua barba media brizzolata.

Insomma, una variazione notevole quella del look di Manuel ma che oggi resta comunque coerente con il suo mood.