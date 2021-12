Come imparare lingue straniere con la musica

Con la musica si possono imparare anche alcune lingue straniere. Ecco alcuni consigli per farlo al meglio.

La musica è uno strumento che nella nostra vita abbiamo sin da prima che nasciamo. Quando siamo all’interno del grembo materno riusciamo a percepire i suoni provenienti dall’esterno e secondo alcuni studi riusciamo già da quel momento a imparare a riconoscere quelli che per noi sono famigliari.

Non a caso, molte volte, la musica viene utilizzata a scopo terapeutico per superare un brutto momento o per rilassarsi. Come spesso è stato dimostrato, ci sono determinate canzoni che hanno un effetto benefico sul nostro cervello e ci aiuta a concentrarci o a combattere l’insonnia o addirittura a superare la fine di un’amore.

Musica straniera: ecco come imparare una nuova lingua

Ma la musica e le canzoni in lingua straniera può dimostrarsi un ottimo strumento per imparare una nuova lingua.

I testi delle canzoni sono ricche di parole, di vocaboli e di slang, e spesso ci ritroviamo a canticchiare questi brani senza sapere il vero significato pur riuscendo a pronunciare perfettamente (o quasi) le frasi di cui sono composti.

Spesso è la musica in inglese ad essere diventata predominante in quasi tutti i mass media e questo porta il nostro cervello ad immagazzinare una serie di vocaboli angolofoni e apprenderli senza che ce ne rendiamo conto.

I consigli per imparare una lingua dalle canzoni

Se si svuole sviluppare questa capacità, ci sono quattro consigli da seguire: