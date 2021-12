Ghali e il retroscena dell’allontanamento da Fedez: “Mi diceva non farai mai nulla”

Ghali ha confessato il perché evita Fedez. Ecco le motivazioni.

Ghali Amdouni, conosciuto semplicemente come Ghali, è un rapper italiano.

Nato a Milano nel 1993, da genitori tunisini, cresce nella città natale frequentando il quartiere Baggio.

Muove i primi passi nell’hip hop con lo pseudonimo Fobia, per poi tramutarlo in Ghali Foh. Nel 2011 fonda il gruppo musicale Troupe D’Elite, di cui facevano parte anche il rapper Ernia, che si faceva chiamare Er Nyah, la cantante Maite e il produttore Fonzie, ora famoso come Fawzi.

Ghali e l’allontanamento da Fedez

Dopo alcune esperienze col gruppo, viene notato da Guè Pequeno che decide di metterlo sotto contratto con la sua casa discografica Tanta Roba. Nello stesso tempo, viene notato anche da Fedez che decide di prenderlo con sé nei suoi tour.

Nel 2012 con i Troupe D’Elite pubblica il primo EP considerato uno dei peggiori prodotti dell’hip hop mai sentiti a tal punto che il gruppo viene definito demenziale.

Dopo essere rescissi dal contratto con la Tanta Roba, pubblicano un album indipendente con download gratuito.

Dal 2014 al 2016, Ghali dopo aver cambiato il suo nome d’arte in quello che conosciamo tutti, pubblica una serie di videoclip con audio su Youtube ricevendo una certa popolarità.

Nel 2016 fonda una sua etichetta discografica la Sto Records, per poter pubblicare i suoi lavori da solista. Grazie all’ascolto in streaming il suo singolo, Ninna Nanna, diventa uno dei brani più ascoltati su Spotify e ottiene il suo primo disco di platino dopo pochissimo tempo.

Successivamente pubblica i brani Pizza Kebab e collabora alla realizzazione del primo singolo di Charlie Charles, Bimbi, per poi collaborare con il rapper francesce Lacrim.

Le dure parole di Fedez

Dopo queste esperienze pubblica una serie di singoli stand-alone di cui il primo Cara Italia, diventata famosa ancor prima di essere pubblicata per via di essere stata jingle degli spot della Vodafone.

Il cantante ha dichiarato più volte che la sua musica ha tratto ispirazione da Stromae e da Michael Jackson, oltre che Jovanotti.

Ghali spesso cerca di evitare ogni tipo di contatto con Fedez, questo perché nonostante sia stato uno dei primi che abbia creduto in lui, quando erano in tour insieme, il marito di Chiara Ferragni, diceva alla giovane promessa del rapper che non avrebbe mai fatto nulla e che sarebbe restato per sempre in un angolo.

In particolare, Fedez, non spendeva delle belle parole sui riscontri delle vendite e delle recensioni del primo Ep realizzato con il suo primo gruppo musicale.