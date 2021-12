Madonna e la brutta malattia che le ha fatto sospendere il tour

La popstar mondiale Madonna ha una malattia che l’ha costretta a sospendere il suo tour. Ecco di quale si tratta.

Madonna Louise Veronica Ciccone, conosciuta semplicemente come Madonna, è una postar mondiale, diventata un’icona e un punto di riferimento pop.

Nata nel 1958 a Bay City nel Michigan cresce a Pontiac da padre di origine italiane. Perde prematuramente sua madre, morta a seguita di un tumore al seno, diventando molto protettiva e responsabile con i suoi fratelli nonostante la sua giovane età.

Madonna e il problema fisico

Diplomatosi nel 1976 dove le viene conferito un premio per il lavoro svolto all’interno della scuola per via dei suoi traguardi in molti sport prendendo parte anche al gruppo delle cheerleaders. Con i soldi ricevuti dalla borsa di studio, si iscrive all’Università del Michigan ma decide di abbandonarla per realizzare il suo sogno di diventare ballerina avendo discussioni accese con suo padre contrario alla sua decisione.

Senza dimora e con pochi spiccioli in tasca, nel 1978, Madonna parte per New York, dormendo sul divano di casa di una sua amica fino a quando grazie ai soldi ottenuti con dei lavoretti, affitta un monolocale ma viene derubata, stuprata e derisa da un gruppo di ragazzi.

Nonostante questo, la forza della cantante non sparisce e Madonna, comincia a convivere con i problemi della grande mela, formando la band dei Breakfast Club dove ricopre il ruolo prima di batterista e poi cantante del gruppo collaborando come autrice.

Dopo alcune esperienze da ballerina a Parigi, rorna a New York per prendere parte ad un film erotico e abbandona la sua band per fondarne una nuova chiamata Emmy assieme al suo allora fidanzato.

Dopo la fine della storia con quest’ultimo, comincia a produrre e scrivere brani dance ottenendo una certa popolarità nei club di New York fin quando non viene notata e pubblica il suo primo singolo Everybody . Il suo primo album Madonna ottiene un grande successo e porta la cantante ai primi posti delle hit parade degli Stati Uniti.

La malattia che l’ha fermata

La fama mondiale arriva a seguito della pubblicazione del disco Like a Virgin e dell’omonimo singolo, che da la possibilità alla cantante di farsi conoscere in tutto il mondo, fino a farla diventare la regina del pop internazionale.

Nel 2019 Madonna ha dovuto sospendere il suo tour a causa di un malore improvviso. Dopo qualche mese la donna è stata fotografata con un bastone a causa di un trauma distorsivo che ha avuto qualche ripercussione sui legamenti e rotule che ha portato la popstar a fare una cura a base di riposo e iniezioni di acido ialuronico e cortisone.