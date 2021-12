Beyoncé, la confessione di Jay-Z sulla loro relazione

Jay-Z ha confessato alcuni particolari sulla relazione con Beyoncé. Ecco cosa ha rivelato il rapper americano.

Beyoncé Giselle Knowles, conosciuta semplicemente con il nome Beyoncé, è una cantante statunitense, famosa in tutto il mondo per le sue canzoni e le sue straordinarie performance dal vivo.

Classe 1981, figlia di un manager discografico afro-americano e di una stilista di moda, è la sorella di Solange Knowles, attrice e cantautrice americana, dopo aver frequentato le scuole si iscrive a danza classica balletto e jazz e in una rappresentazione scolastica mette in mostra le sue doti canore.

Beyoncé e il rapporto con suo marito Jay-Z

Per via di questo talento comincia a partecipare ad alcune gare canore nella scuola dove vinse un talent show all’età di sette anni cantando Imagine di John Lennon ricevendo una standing ovation da parte degli spettatori.

Nel 1990 si iscrive ad una scuola specializzata nel canto corale diventando cantante solista ma abbandona il coro per focalizzarsi sulla sua carriera.

Il padre decise di formare una girl band unendo sua figlia a LaTavia Robinson alla quale poi dopo due anni si unì la cugina di Beyoncé, Kelly Rowland e altre tre componenti sotto il nome di Girl’s Tyme. Il gruppo partecipò al talent show Star Search ma persero, secondo quanto dichiarato della stessa Beyoncé, per via della canzone poco brillante.

Così, il padre decise di ridurre il gruppo a quattro componenti, e per via del tenore di vita si separò da sua moglie, che nonostante tutto decise di continuare a creare vestiti per quelle che sarebbero poi diventate, diventate un trio, le Destiny’s Child.

Il successo e la crisi matrimoniale

Dopo il successo con il gruppo, dal 2003 Beyoncé firma un contratto da solista arrivando a diventare vincitrice di 28 Grammy (di cui 8 con le Destiny’s Child e 20 da solista), e ad essere la donna più nominata con 79 candidature.

La donna con 60milioni di dischi e singoli venduti con il suo ex gruppo e 118milioni da solista, è una delle cantanti internazionali più famose di sempre.

Beyoncé, dal 2008 è sposata con il rapper americano Jay-Z. L’uomo in un documentario ha ammesso che il rapporto con sua moglie non sempre è basato sulla sincerità e ha ammesso che spesso si sono ritrovati a superare momenti non del tutto felici e che si sono ritrovati più volte a prendere una decisione importante, quella di lasciarsi tutto alle spalle per non rovinare il loro matrimonio.

La coppia ha tre figli: Blu Ivy e i gemelli Rumi e Sir Carter.