Snoop Dogg, l’incredibili cifre dietro al suo party nel Metaverso

Snoop Dogg farà un party esclusivo nel Metaverso. Ecco le cifre incredibili per parteciparvi.

Snoop Dogg ha annunciato di star collaborando con il gioco metaverso The Sandbox, basato su Etherum. Il cantante ha confessato di essere un collezionista di NFT e di aver stimato un patrimonio di circa 17 milioni di dollari.

Il rapper ha confessato di essere il creatore dietro il personaggio di Cozomo De’ Medici, un utente di Twitter e collezionista di NFT con un portafoglio Etherum con oggetti da collezione di un valore superiore a 17 milioni di dollari.

Snoop Dogg e il party nel metaverso

Per questo motivo, l’artista, ha deciso di tuffarsi nel mondo delle criptovalute annunciando di aver cominciato una collaborazione con The Sanbox con un imminente gioco basato su Etherum che permette agli utenti di personalizzare e condividere esperienze in un mondo completamente in 3D.

Snoop Dogg avrà un ambiente completamente personalizzato all’interno del gioco, con una villa e degli avatar a lui ispirati che saranno giocabili e un sacco di temi e immagini nel suo stile che saranno disponibili per tutti quanti.

Sono previsti anche ulteriori drop di NFT oltre che un mini-concerto come dimostra anche il trailer.

Il cantante ha preso in giro gli utenti e i suoi fan incoraggiandoli a seguire su Twitter il profilo di Cozomo De’ Medici e a guardare il suo enorme portafoglio.

La collaborazione con The Sandbox

OpenSea inoltre, ha rivelato che ci sarà uno Snoop Dog Private Party Pass, uno speciale NFT creato da The Sandbox e verranno rilasciati solo 1000 pass per queste feste di cui 650 saranno acquistabili dal mercato di The Sandbox e i rimanenti 212 verranno assegnati agli utenti che acquisteranno LAND plot NFT dalla vendita di Snoop Land mentre i rimanenti verranno regalati durante gli airdrop, alcuni di questi sono stati regalati dallo stesso rapper tramite il suo account Cozomo De’ Medici.

“Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per entrare in contatto con i miei fan” – dichiara Snoop Dogg – “Ciò che abbiamo creato con The Sandbox è ciò che sarà il futuro dei ritrovi virtuali, dei concerti, drop NFT e concerti esclusivi. Ci saranno delle nuove serie di NFT in stile Snoop Dogg dove gli utenti potranno integrare le loro esperienze di gioco portandole al livello successivo collaborando con questa mia nuova idea”.

Nel portafoglio di Snoop Dogg ci sono anche molti NFT Art Blocks, inclusi pezzi della collezione Cromie Squiggles e Fragments of an Infinite Field.

Inoltre, ci sono alcuni Rare Pepes, primi NFT originariamente emessi sulla piattaforma Counterparty basata su Bitcoin. Sono NFT non ufficiali ispirati all’iconico meme Pepe dell’illustratore Matt Furie, che quest’anno ha preso di mira altri progetti NFT derivati ​​da Pepe non autorizzati.