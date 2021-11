Madonna, il duro attacco ad Instagram: rimesse alcune foto senza preavviso

Madonna ha attaccato Instagram per via della rimozione di alcune sue foto. Ecco cosa è accaduto.

Madonna Louise Veronica Ciccone, conosciuta semplicemente come Madonna, è una cantante statunitense, famosa in tutto il mondo diventata nel tempo un’icona della musica pop.

Nata a Bay City nel Michigan nel 1958, la donna, è cresciuta a Pontiac da padre di origine italiane. A causa di un tumore al seno, ha perso prematuramente sua madre diventando responsabile nei confronti dei suoi fratelli nonostante fosse solo una bambina.

Madonna: Le foto scandalo su Instagram

Finita la scuola, si diploma nel 1976 e le viene conferito un premio per il lavoro svolto all’interno della scuola dove eccelleva in molti sport e nel gruppo di cheerleader. Con la borsa di studio si reca all’Università del Michigan dove studia ballo ma decide di lasciare l’Università per proseguire la sua strada come ballerina scontrandosi più volte con suo padre.

Così nel 1978 senza alcun posto dove vivere e con pochi soldi in tasca, si reca a New York, dormendo sul divano di casa di una sua amica fino quando con i primi soldi avuti da umili lavori affitta un monolocale venendo derubata, derisa e stuprata da alcuni sconosciuti.

Dopo la disavventura, Madonna, si adatta nel vivere nella grande città fino a formare la band dei Breakfast Club dove diventa prima batterista e poi cantante del gruppo collaborando nella stesura dei testi.

Dopo alcune esperienze da ballerina a Parigi, ritorna a New York dove prende parte ad un film erotico e abbandona la sua band assieme al suo allora fidanzato per fondarne una nuova chiamata Emmy.

Dopo la rottura col suo fidanzato, comincia a produrre e scrivere brani dance ottenendo una discreta fama nei club di New York. Così viene notata e pubblica il suo primo singolo Everybody e il suo primo disco Madonna ottiene un enorme successo facendola balzare ai primi posti delle classifiche USA.

La censura del social

Il successo mondiale avviene con la pubblicazione del disco Like a Virgin anticipato dal singolo omonimo che fa conoscere la cantante in tutto il pianeta facendola diventare oggi una delle artiste pop più importanti, se non la regina.

Nei giorni scorsi, Madonna, ha pubblicato alcune foto su Instagram che la ritraevano con le calze a rete e i capezzoli ben in vista.

Il social ha eliminato le foto senza preavviso, scatenando l’ira della cantante che ha dichiarato che anche un sedere di una donna e un capezzolo maschile è erotico allo stesso modo dei capezzoli di una donna, ma non vengono mai censurati.

Inoltre, la Ciccone si dichiara fortunata per essere sopravvissuta alla misoginia che spesso l’ha colpita.