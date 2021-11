Madame, bacio appassionato con una ragazza | Spunta la foto

By

Ha partecipato all’edizione del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Voce”. Ma nota già da prima nel 2019 con il brano “Sciccherie”. All’età di 16 anni aveva già firmato un contratto con l’etichetta Sugar Music e dopo il suo debutto con il brano “Anna”. Caso vuole che uno ei suoi brani viene condiviso da noto calciatore Cristiano Ronaldo dal suo profilo Instagram, che ricordiamo che è il più seguito al mondo. Madame sta facendo molto parlare di sé in queste ore per una foto che la ritrae in intimità con una ragazza.

Madame all’inizio di quest’anno ha avuto una collaborazione artistica con Fabri Fibra con il singolo “Il mio amico”, che dalla FIMI è stato certificato disco d’oro. Essendo oltre che cantante anche cantautrice, Madame scrive i propri testi utilizzando rime, figure retoriche e metriche atipiche per il genere rap.

Oltre alla partecipazione al Festival di Sanremom2021, l’abbiamo vista in TV anche al programma su Italia1 Le Iene come Co-conduttrice e come Maestro Concertatore su Rai1 alla Notte Della Taranta. E nel 2020 ad X-Factor Italia come ospite speciale.

Chi è la misteriosa ragazza nella foto?

Tra le storie di Instagram della cantante Madame, è apparsa di recente una foto che la ritrae in compagnia di una ragazza, seduta sulle sue gambe, ma non si tratta di una foto normale, come di una semplice amicizia. Sembra che quella che siede sulle sue gambe sia la sua fidanzata, tra le due c’è anche un bacio molto appassionato.

Alcuni ipotizzano che sia la sua nuova fiamma, con la quale condivide l’amore, ma l’artista ha voluto condividere questo magico momento anche con i suoi fan, immortalata la foto e postata sul suo profilo Instagram.

La cantante rilasciando un intervista alla Repubblica, dischiarò lo scorso febbraio di essere bisessuale, provando attrazione sia per gli uomini che per le donne, e fece coming-out.

Di sentirsi a proprio agio e di vivere la cosa con molta naturalezza e decide con chi relazionarsi, in base a come si sente e di non sentire la necessità di unirsi a qualche movimento o gruppo che sia.

Ha inoltre dichiarato che all’età di 18 anni si innamorò follemente di una sua insegnante e che in età di piccola di un suo insegnante di palla e volo. Non ha mai avuto problemi sia di parlarne che vivere le sue emozioni sensazioni, o che fosse attratta da un uomo o da una donna.