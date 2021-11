Justin Bieber, prezzi dei biglietti del concerto in Italia nel 2023: ecco le cifre

L’altro ieri è cominciata la pre-vendita dei biglietti di un cantante attore e cantautore famoso nel mondo, idolo di tanti ragazzini e non solo, invece ieri 19 novembre la vendita diretta. Parliamo di un concerto che si terrà a Bologna nel 2023, del cantante Justin Bieber. Il suo debutto è stato nel 2009 e fu subito disco di platino con EP. Ma quanto costa oggi vedere un suo concerto?

Con i suoi più di 200 milioni tra album e singoli venduti, alla sola età di 25 anni fu già considerato uno degli artisti di maggior successo di sempre con un patrimonio: udite udite, di 250 milioni di dollari, e a quell’età anche l’under più ricco del pianeta.

Su Vevo nel 2016, Bieber è diventato il primo artista a superare i 10 miliardi di visualizzazioni, mentre su YouTube è l’artista con più iscritti (60 milioni), su Instagram – invece- ha più di 200 milioni di follower. Insomma parliamo di uno degli artisti più seguiti sui social network.

Justin Bieber, dove sarà il suo concerto in Italia

I suoi concerti fatti in tutto il mondo hanno sempre riscontrato successi notevoli, se non unici, considerando che le vendite dei biglietti in pochi giorni vanno in sold-out, chi ha la fortuna riesce a comprarlo con la pre-vendita e poi nella vendita ufficiale.

Nonostante la situazione che ha colpito il mondo intero, Justin Bieber non si è perso d’animo, annunciando una tournée mondiale, che tocca i 5 continenti, ma maggiormente farà tappe in Europa.

Tra i paesi europei c’è anche l’Italia, e la città scelta dal cantante è stata Bologna, con ben due date, 27 e 28 gennaio del 2023 all’Unipol Arena di Bologna.

I prezzi del concerto di Bieber a Bologna

I prezzi dei biglietti dei concerti di Justin Bieber non sono sempre alla portata di tutti, qui vi mostreremo alcuni prezzi suddivisi per posto, da quello in piedi alle zone vip. I biglietti si possono acquistare tramite il sito: www.vivaticket.com/www.ticketone.it/www.dalessandroegalli.com (dal 19 novembre)

Primo Settore numerato visibilità limitata: 98,90 euro | Primo Settore numerato visibilità laterale: 98,90 euro | Primo Settore numerato visibilità laterale: 98,90 euro | ed infine il posto in piedi: 79,35 euro.

Poi quelli riservati alla zona VIP, o per quelli che possono permetterselo

Zona VIP Pack Hold On: 199 euro | Zona VIP Pack Peaches: 225 euro

Zona VIP Pack Ghost: 299 euro | Zona VIP Pack Justice: 1049 euro