Mac Miller – Good News: video, audio, testo e traduzione del singolo postumo

Pubblicato giovedì 8 gennaio 2020, Good News è il primo singolo postumo del rapper statunitense Mac Miller, che ha anticipato l’uscita del sesto album in studio Circles, primo progetto postumo di questo ragazzo, scomparso il 7 settembre 2018, quando aveva solo 26 anni. Le cause del decesso furono attribuite all’overdose di cocaina, fentanyl e alcol, ma in seguito, nel settembre 2019, furono arrestati tre uomini con l’accusa di cospirazione e spaccio di droga con conseguente morte. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video della canzone.

Il disco, out il successivo 17 gennaio, contiene dodici inediti nella versione standard e 14 in quella deluxe, tra i quali il brano in oggetto, nel quale si sente un Miller evidentemente depresso, che esprime la volontà di staccare definitivamente la spina, spiegando anche le ragioni, tra le quali quella di non riuscire a trovare alcuna soluzione alle sensazioni negative della vita e l’eccessiva pressione e responsabilità che i fan gli trasmettevano, oltre al fatto che la gente voleva sempre sentirgli dire che era tutto ok, quando invece le cose non stavano così. Insomma, temi più o meno uguali a quelli trattati nell’ultima fatica discografica Swimming.

Diretto da Anthony Gaddis & Eric Tilford, il video è prevalentemente animato e si apre e si chiude con belle immagini del giovane artista in studio di registrazione, visibilmente sereno e allegro.

Mac Miller – Good News testo e traduzione

[Verse 1]

I spent the whole day in my head

Do a little spring cleanin’

I’m always too busy dreamin’

Well, maybe I should wake up instead

A lot of things I regret, but I just say, “I forget”

Why can’t it just be easy?

Why does everybody need me to stay?

Oh, I hate the feeling

When you’re high but you’re underneath the ceiling

Got the cards in my hand, I hate dealing, yeah

Get everything I need then I’m gone, but it ain’t stealing

Can I get a break?

I wish that I could just get out my goddamn way

What is there to say?

There ain’t a better time than today

But maybe I’ll lay down for a little, yeah

Instead of always trying to figure everything out

And all I do is say sorry

Half the time I don’t even know what I’m saying it about

[Chorus]

Good news, good news, good news

That’s all they wanna hear

No, they don’t like it when I’m down

But when I’m flying, oh

It make ’em so uncomfortable

So different, what’s the difference?

[Verse 2]

Well, it ain’t that bad

It could always be worse

I’m running out of gas, hardly anything left

Hope I make it home from work

Well, so tired of being so tired

Why I gotta build something beautiful just to go set it on fire?

I’m no liar, but

Sometimes the truth don’t sound like the truth

Maybe ’cause it ain’t

I just love the way it sound when I say it

Yeah, it’s what I do

If you know me, it ain’t anything new

Wake up to the moon, haven’t seen the sun in a while

But I heard that the sky’s still blue, yeah

I heard they don’t talk about me too much no more

And that’s a problem with a closed door

[Chorus]

Good news, good news, good news

That’s all they wanna hear

No, they don’t like it when I’m down

But when I’m flying, oh

It make ’em so uncomfortable

So different, what’s the difference?





[Verse 3]

There’s a whole lot more for me waitin’ on the other side

I’m always wonderin’ if it feel like summer

I know maybe I’m too late, I could make it there some other time

I’ll finally discover

That there’s a whole lot more for me waitin’

That there’s a whole lot more for me waitin’

I know maybe I’m too late, I could make it there some other time

Then I’ll finally discover

That it ain’t that bad, ain’t so bad

Well it ain’t that bad, mm

At least it don’t gotta be no more

[Outro]

No more, no more, no more, no more

No, no, no, no, no, no, no, no

Hey, hey

Mm, hey, mm, mm, mm





Ho trascorso tutto il giorno nei miei pensieri

Faccio un po’ di pulizie primaverili

Sono sempre troppo impegnato a sognare

Beh, forse dovrei invece svegliarmi

Ci sono un sacco di cose di cui mi pento, ma dico solamente “Dimenticale”

Perché non può essere più semplice?

Perché tutti hanno bisogno che io rimanga?

Oh, odio la sensazione che si prova

Quando sei troppo in alto ma sotto il massimale

Ho le carte in mano, odio trattare, sì [Nota: “Having all the cards” significa avere il controllo del destino di coloro che ti circondano. I fan del rapper facevano molto affidamento su di lui che al contrario preferiva semplicemente vivere senza pressioni e responsabilità.]

Ho tutto quello che mi serve, poi me ne vado, ma non significa rubare

Posso avere un po’ di pace?

Vorrei potermi togliere di torno, maledizione

Che c’è da dire?

Non c’è occasione migliore di oggi

Ma forse mi riposerò un po’, sì

Anziché cercare sempre di capire come vanno le cose

E non faccio altro che chiedere scusa

La metà delle volte non so nemmeno di cosa sto parlando

Buone notizie, buone notizie, buone notizie

E’ tutto quello che vogliono sentire

No, a loro non sta bene quando sono a terra

Ma quando volo, oh

Li mette così a disagio

Così diverso, cosa cambia?





Beh, non è poi così male

Potrebbe sempre andare peggio

Sto esaurendo il carburante, è quasi a zero

Spero di farcela a tornare a casa dal lavoro

Beh, sono così stanco di essere così stanco

Perché devo costruire qualcosa di così bello solo per dargli fuoco?

Non sono un bugiardo, ma

Talvolta la verità non sembra vera

Forse perché non lo è

Adoro il modo in cui suona quando la dico

Sì, è quello che faccio

Se mi conosci, sai che è così

Svegliarsi con la luna, non vedo il sole da tempo

Ma ho sentito che il cielo è ancora blu, sì

Ho sentito che non parlano più eccessivamente di me

E questo è un problema con una porta chiusa

Buone notizie, buone notizie, buone notizie

E’ tutto quello che vogliono sentire

No, a loro non sta bene quando sono a terra

Ma quando volo, oh

Li mette così a disagio

Così diverso, cosa cambia?

Dall’altra parte c’è un bel po’ di più per me che mi aspetta

Mi chiedo sempre se sia estate

So che forse è troppo tardi, potrei andarci in un’altra occasione

Finalmente scoprirò

Che c’è molto di più per me che mi aspetta

Che c’è molto di più per me che mi aspetta

So che forse è troppo tardi, potrei andarci in un’altra occasione

Allora finalmente scoprirò

Che non è poi così male, non è poi così male

Beh, non è poi così male, mm

Almeno non deve essere più così

Non più, non più, non più, non più

No, no, no, no, no, no, no, no

Ehi, ehi

Mm, ehi, mm, mm, mm

