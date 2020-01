Silent Bob & Sick Budd – Autostrada Del Sole feat. Massimo Pericolo: audio e testo

Il rapper Silent Bob e Massimo Pericolo rappano sulle note di Autostrada Del Sole, decima traccia dell’album Piano B, disponibile dal 10 gennaio 2020 via Bullz Records.

Il testo e l’audio della canzone facente parte del disco realizzato con la collaborazione del producer Sick Budd, che insieme a Crookers, vale a dire Phra (Francesco Barbaglia), ha prodotto questo esplicito e crudo pezzo, che come si poteva dedurre, è divenuto virale, grazie soprattutto alla voce di Massimo, uno dei rapper più in voga degli ultimi tempi, unica vera guest star del progetto composto da quindici tracks.

Chi sono Silent Bob & Sick Budd?

Silent Bob, al secolo Edoardo Fontana, è un rapper milanese classe ‘99, che nel 2016 rilasciò il mixtape d’esordio “Mostro della palude”, contenente una canzone che gli consentì di vincere un contest per artisti emergenti indetto dalla Bullz Records, sua attuale label, che all’epoca era guidata da Yazee, Oscar White e Sick Budd, che da quel momento è divenuto suo producer. Prima dell’album collaborativo, il rapper rilasciò l’EP “Silent” (fine aprile 2018).

Jacopo Majerna, in arte Sick Budd, è un produttore milanese classe 1992 che, dopo essersi laureato in informatica musicale nel 2015, ha frequentato lezioni di DJ Skizo presso l’Accademia del suono di Milano. Nel 2016 ha pubblicato tre album indipendenti intrisi di un mood classico che rappresentano il suo tributo alla storia del genere e lo stesso anno entra nella label Bullz Records, etichetta rap indipendente con sede a Milano, nella quale l’artista ha da allora lavorato come direttore artistico, ingegnere audio e produttore focalizzato principalmente sulla scena urban italiana. Inutile dire che i suoi più recenti lavori sono stati effettuati insieme a Edoardo per il citato disco.

Autostrada Del Sole testo — Silent Bob & Massimo Pericolo

Download su: Amazon – iTunes

Amore, tranquilla, io non sono pazzo

Ieri notte ero soltanto fatto

Queste botte non servono a tanto

Non la cambio sta testa di ca**o

Voglio portarti in un posto più caldo

Devo portarti in un posto più alto

Perché da qui non si vede il paesaggio

Così se mi lancio mi ammazzo e ti manco

Padre, scusami tanto

Per come butto via queste giornate

Uso sostanze in modo maniacale

Ma ho qualcosa dentro che non so spiegare

Combatto i miei mostri come un militare

Ma senza armatura né mirino laser

Voglio una villa soltanto perché per la mia rabbia non basta più un bilocale

Volevo solo vederti orgoglioso

Mica vederti solo per Natale

Servono i soldi per fare dei figli (seh)

Ma non servono per fare il padre

E quella stron*a mi ha fatto sbo*rare

Prima di dire “È finita , mi spiace”

Bisogna scrivere “L’amore uccide”

Sopra le fi*he di queste pu**ane

Non ne conosco io persone d’oro

Non ne ho mai fatti io di sogni d’oro

Perché per me l’oro è quello che brilla e mica si guadagna facendo il brav’uomo

Stappo un Barolo, scrivo parole

Mi guardo dentro e mi perdo nell’odio

Ormai da un po’ ho smesso di essere solo

Da quando ho smesso di essere buono





Non mi passa niente, no no

Qui passa solo il tempo

Non mi cambia niente, no no

Qui cambia solo il tempo

Non mi cambia niente, no no

Qui cambia solo il tempo

Non mi passa niente, no no

Qui passa solo il tempo

Chiamami un pusher, non un dottore

Dentro di me c’è l’Autostrada Del Sole

Nomi di donna dati a pistole

Perché fa male uguale ed entrambe mirano al cuore

Chiamami un pusher, non un dottore

Dentro di me c’è l’Autostrada Del Sole

Nomi di donna dati a pistole

Perché fa male uguale ed entrambe mirano al cuore

[Massimo Pericolo]

Sarei morto per cambiare vita (tu tu tu tu tu)

Ora ho smesso pure con le siga

Può tradirmi soltanto una tipa (fra’)

Non mi fo**i manco se hai la fi*a

Il mio amico sta ancora in galera

Ma il tuo amico è ancora in ospedale

Mi becco con Pietro a parlare

Fuma come se fosse legale

Le cose le cambierò io

Prima che loro mi cambino

Il diavolo prima era un angelo (Porco *io)

Porco *io

Io faccio un altro show, ohoh

Per voi è un altro shock

Mi hanno invitato sul palco

Ma chi è che ha tratto vantaggio?

Io che a 20 anni c’ho tutto

Tu che a 40 c’hai un ca**o

Più è buio e più brillo

Fammi un pom*ino

Se ti da fastidio dillo

Che continuo





Non mi passa niente, no no

Qui passa solo il tempo

Non mi cambia niente, no no

Qui cambia solo il tempo

Non mi cambia niente, no no

Qui cambia solo il tempo

Non mi passa niente, no no

Qui passa solo il tempo

Chiamami un pusher, non un dottore

Dentro di me c’è l’Autostrada Del Sole

Nomi di donna dati a pistole

Perché fa male uguale ed entrambe mirano al cuore

Chiamami un pusher, non un dottore

Dentro di me c’è l’Autostrada Del Sole

Nomi di donna dati a pistole

Perché fa male uguale ed entrambe mirano al cuore





Ascolta su: