Mabel – Mad Love: video ufficiale, testo, traduzione e remix del nuovo singolo

Mad Love è il secondo singolo di Mabel estratto dal primo album in studio High Expectations, in uscita il 2 agosto 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video del brano, rilasciato il 7 giugno e dal successivo 5 luglio disponibile nei remix di Kody, Syn Cole e Blinkie.

Sulle orme del successo di “Don’t Call Me Up“, la cantautrice inglese ci riprova con questo secondo piccante assaggio del progetto, scritto con la collaborazione di Camille Purcell e Steve Mac, che ha anche curato la produzione. Insomma, la traccia è stata firmata dalo stesso trio vincente del precedente singolo.

In questa canzone, un inno dedicato alle donne determinate, che le spinge a parlare esattamente di cosa vogliono, la giovane cantante si rivolge a qualcuno facendo chiaramente intendere di volere un rapporto sessuale.

Mabel – Mad Love testo e traduzione

Download su: Amazon – Remixes – iTunes – Remixes

[Verse 1]

Boy, you lookin’ like my type

But tell me, can you hit it right?

‘Cause if I let you in tonight

You better put it do-do-down, do-do-down

Now we do without the talk

I ain’t playing anymore

You heard me when I said before

You better put it do-do-down, do-do-down

Ragazzo, sembri il mio tipo

Ma dimmi, sai darci dentro?

Perché se ti faccio entrare stasera

Ti conviene farlo

Ora facciamolo senza parlare

Non sto più scherzando

Mi hai sentito quando prima ti ho detto che

Faresti meglio a farlo

[Pre-Chorus]

Made me say

You know what I like, like, like, like

Come put your body on mine, mine, mine, mine

Keep it up all night, night, night, night

Don’t let me down, do-do-down

Mi ha fatto dire

Sai cosa mi piace, piace, piace, piace

Metti il tuo corpo sul mio, mio, mio, mio

Per tutta la notte.notte, notte, notte

Non mi deludere

[Chorus]

All night, give me mad love

All night, give me mad love

All night, give me mad love

Yeah, don’t let me down, do-do-down

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

Yeah, don’t let me down, do-do-down

Tutta la notte, dammi folle amore

Tutta la notte, dammi folle amore

Tutta la notte, dammi folle amore

Sì, non deludermi

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Sì, non deludermi, fai-giù

[Verse 2]

You come over, we could chill

Tell each other how we feel

But, baby, you know I love the thrill

When you put it do-do-down, do-do-down

I’ma ride on my own

But with you, I’m in the zone

One shot, don’t let it go

You better put it do-do-down, do-do-down





Passa da me, potremmo rilassarci

Dirci quello che proviamo

Ma baby, lo sai che adoro il brivido

Quando ci dai dentro

Lo farò da sola

Ma con te, scendo in campo

Una sola possibilità, non perdere l’occasione

Ti conviene farlo

[Pre-Chorus]

Made me say

You know what I like, like, like, like

Come put your body on mine, mine, mine, mine

Keep it up all night, night, night, night

Don’t let me down, do-do-down

Mi ha fatto dire

Sai cosa mi piace, piace, piace, piace

Metti il tuo corpo sul mio, mio, mio, mio

Per tutta la notte.notte, notte, notte

Non mi deludere

[Chorus]

All night, give me mad love

All night, give me mad love

All night, give me mad love

Yeah, don’t let me down, do-do-down

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

Yeah, don’t let me down, do-do-down

Tutta la notte, dammi folle amore

Tutta la notte, dammi folle amore

Tutta la notte, dammi folle amore

Sì, non deludermi

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Sì, non deludermi, fai-giù

[Bridge]

If I back up, can you handle?

Get it all night, give me mad love

Don’t be too nice, better man up

No, don’t let me down, do-do-down

If I back up, can you handle?

Get it all night, give me mad love

Don’t be too nice, better man up

No, don’t let me down, do-do-down

Se facessi un passo indietro, riusciresti a sopportarlo?

Abbiamo tutta la notte, dammi folle amore

Non essere troppo carino, meglio che ti comporti da uomo

No, non deludermi

Se facessi un passo indietro, riusciresti a sopportarlo?

Abbiamo tutta la notte, dammi folle amore

Non essere troppo carino, meglio che ti comporti da uomo

No, non deludermi





[Chorus]

All night, give me mad love

All night, give me mad love

All night, give me mad love

Yeah, don’t let me down, do-do-down

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

Yeah, don’t let me down, do-do-down

Tutta la notte, dammi folle amore

Tutta la notte, dammi folle amore

Tutta la notte, dammi folle amore

Sì, non deludermi

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Tutta la notte, dammi folle amore (dammi folle amore)

Sì, non deludermi, fai-giù

[Outro]

Made me say

You know what I like, like, like, like

Come put your body on mine, mine, mine, mine

Keep it up all night, night, night, night

Don’t let me down, do-do-down

If I back up, can you handle?

(You know what I like, like, like, like)

Get it all night, give me mad love

(Come with your body on mine, mine, mine, mine)

Don’t be too nice, better man up

(Keep it up all night, night, night, night)

No, don’t let me down, do-do-down

Mi ha fatto dire

Sai cosa mi piace, piace, piace, piace

Metti il tuo corpo sul mio, mio, mio, mio

Per tutta la notte.notte, notte, notte

Non mi deludere

Se facessi un passo indietro, riusciresti a sopportarlo?

(Sai cosa mi piace, piace, piace, piace)

Abbiamo tutta la notte, dammi folle amore

(Vieni con il tuo corpo sul mio, mio, mio, mio)

Non essere troppo carino, meglio che ti comporti da uomo

(Per tutta la notte.notte, notte, notte)

No, non deludermi





Ascolta su: