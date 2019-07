DinsiemE – Estate Perfetta: video ufficiale e testo

DinsiemE sono gli youtuber Dominick Alaimo & Erick Parisi e Estate Perfetta è la loro seconda canzone, che arriva dopo il successo di Favola, rilasciata a fine febbraio. Il brano è stato prodotto da Marco “Becko” Calanca ed è accompagnato dal video diretto dagli stessi Erick & Dominick, che è possibile vedere su Youtube cliccando sull’immagine. Il testo.

DinsiemE Estate Perfetta testo

[Erick]

Oggi andiamo al mare

non è un tempo da selfie

che vuoi fare

si, so cosa pensi

pure se piove

sotche poi esce il sole

porta la crema solare.

[Dominick]

Castelli

in aria e sabbia volano

e ti porto al mare

con i colori del Game Boy

per stare bene

lo sai, bastiamo solo noi

scorda tutto ma non scordarti il pranzo.

[Erick]

Sai ti porto al mare dai non dire di no

se tanto fuori piove ci bagniamo un po’

andiamo di fretta

l’estate perfetta

scorda tutto a casa dai partiamo tra un po’.

[DinsiemE]

Un’estate perfetta

andiamo di fretta

il gelato si scioglie

non aspetta noi

è un’estate perfetta

andiamo di fretta

settembre che arriva ci pensiamo poi

un’estate perfetta

andiamo di fretta

il gelato si scioglie

non aspetta noi

è un’estate perfetta

andiamo di fretta

settembre che arriva ci pensiamo poi.

[Erick]

Che caldo

il sole nella cameretta

faccio un tuffo e poi ritorno da te

[Dominick]

Quanti viaggi

da fare lascio a te la scelta

rimaniamo al mare, non in hotel





[Erick]

e porta la tuta da sub

[Dominick]

no, portala tu

[Erick]

che bel dejà vu

[Dominick]

e dai, che non tuona più

tuffiamoci insieme dove il mare è più blu.

[Erick]

Sai ti porto al mare dai non dire di no

se tanto fuori piove ci bagniamo un po’

andiamo di fretta

l’estate perfetta

scorda tutto a casa dai partiamo tra un po’.





[DinsiemE]

Un’estate perfetta

andiamo di fretta

il gelato si scioglie

non aspetta noi

è un’estate perfetta

andiamo di fretta

settembre che arriva ci pensiamo poi

un’estate perfetta

andiamo di fretta

il gelato si scioglie

non aspetta noi

è un’estate perfetta

andiamo di fretta

settembre che arriva ci pensiamo poi.

[Erick]

Un’estate perfetta

andiamo di fretta

il gelato si scioglie

non aspetta noi.

Un’estate perfetta

parapapa

perfetta per noi.