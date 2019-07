Ben Harper – Uneven Days: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Uneven Days è un singolo del cantante e chitarrista statunitense Ben Harper, disponibile dall’8 luglio 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video del nuovo brano scritto di suo pugno.

L’artista ha reso disponibile questo inedito, triste ma bello, tramite il quale prova a spiegare quanto un po’ tutti non possiamo diventare dipendenti dalle altre persone per un nostro senso di completezza e stabilità. “Se c’è una cosa peggiore del semplificare troppo le relazioni, è il complicarle. Amare e arrendersi sono sinonimi. Anche togliendo l’amore dall’equazione, riuscire a mantenere la stessa prospettiva giorno dopo giorno e la sanità mentale è difficilissimo. Forse riconoscere i giorni dispari, che sono inevitabili, potrebbe aiutarci ad evitare i mesi dispari o anche gli anni” ha affermato il cantautore californiano classe 1969.

Non è ancora chiaro se questo pezzo sarà racchiuso in un futuro album di Ben, che l’ha lanciato con un filmato diretto da Scott Keenan, girato nello di danza newyorkese Gibney. I ballerini sono Jacob “Seven Feet” Melvin, Rachel Warren e Nicole Morris.

Ben Harper Uneven Days testo e traduzione

You’re the furthest I’ve been

From the end of the world

The closest I’ve come to being sane

I try again

But my life is hurled

Into a void I can’t explain

Sei il punto più lontano in cui io sia stato

Dalla fine del mondo

Il punto più vicino in cui sono arrivato ad essere sano di mente

Ci riprovo

Ma la mia vita è scagliata

In un vuoto che non riesco a spiegare

Uneven days pin me to the floor

Uneven days, who am I to ask for more?

Uneven days, uneven days.

Giorni dispari, mi immobilizzano a terra

Giorni dispari, chi sono io per chiedere di più?

Giorni dispari, giorni dispari.





On a bad day it isn’t better

On a good day it isn’t worse

When we’re not together

Love is pain in reverse.

In una brutta giornata non va meglio

In una bella giornata non va peggio

Quando non siamo insieme

L’amore è dolore in senso inverso.

Uneven days pin me to the floor

Uneven days, I try to find the door

Uneven days, uneven days.

Giorni dispari mi bloccano sul pavimento

Giorni dispari, cerco di trovare la porta

Giorni dispari, giorni dispari.

Who am I to stand in your way, in your way?

I talk like the dead can hear me

I run like I can fly

When you’re not near me

There’s just enough sorrow to survive





Chi sono io per intralciarti, intralciarti?

Parlo come se i morti riuscissero a sentirmi

Corro come se potessi volare

Quando non sei accanto a me

C’è solo abbastanza dolore per sopravvivere

Uneven days pin me to the floor

Uneven days, who am I to ask for more?

Uneven days, uneven days

Uneven days, uneven days.

Giorni dispari mi immobilizzano a terra

Giorni dispari, chi sono io per chiedere di più?

Giorni dispari, giorni dispari

Giorni dispari, giorni dispari.





