Luxian – Amor de Colegio feat. Bastian la amenaza, Cuchu Retro, Gabo el Chamaquito, Boss, Uzbel, Andresito Otro Corte, El Bai: video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Amor de Colegio, singolo di Luxian con la collaborazione di altri sette giovani e giovanissimi artisti. Guarda il video che accompagna il coinvolgente brano.

In questa contagiosa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Masivo Music & Dakos “El Arsenal Musical”, il giovane artista urban e Cuchu Retro, Gabo el Chamaquito, Boss, Uzbel, Andresito Otro Corte & El Bai, parlano di cotte che si hanno nel periodo della scuola…

Il video di Amor de Colegio

Luxian – Amor de Colegio Testo e Traduzione

[Verso 1: Bastian]

Dime que pasaría

Si la luna te bajara yo aquel día

Del recreo ere’ solo mía, mía

Tú ere’ mi baby te cumplo tu’ fantasía’

Tú no sabe lo que haría

Te robo un beso y te hago mía, mía

Los dos juntito’ que esta tarde esta fría

Ven envuélvete en esta melodía, lady

Me levanto pensando en ti

En la’ noche’ yo no puedo dormir

Me cuesta aprender y escribir

Tu amor tú no lo puedes fingir

Mi madre repetía que estudiara todo el día

Que mis meta’ cumpliría

Pero no fui capaz de sacarte de mi mente

Me volví un demente, en clase’ ya no verte

Escuchar que ya no estas por siempre

Pero por ti yo vivo

Tú ere’ mi motivo

Mucha’ gana’ yo tengo de pasear contigo

Y recorrer el mundo por este amor rotundo

Tú y yo my love forever en mi vida y punto

[Verso 2: Luxian]

Envuélvete ahora conmigo

Deja que la luna sea testigo

De como te conquistó pa’ poder ser tu marido

Tú lo sabes

Es que, baby, tú me tiene’ gravetú me tiene’ grave

Y pa’ olvidarme de eso puro que tomo jarabe, con alcohol

Fino y tramadol

Pensando en la’ noche’ que te tuve y vimos salir el sol (Oh)

Ahora yo te pienso, me voy como un incienso

Que se queda en cenizas

Y todo se me hace inmenso

Y es privilegio

Tenerte en la misma sala y colegio

Mi corazón lo tienes paraplegio

Quisiera que fuera’ mía, que fuera mía, bebé

[Verso 3: El Bai]

Espérame afuera que yo quiero verte

Afuera e’ tu escuela

Paso a recogerte

Tranquila tu taita no se va a enterar

Si haces la cimarra para poder tenerte

Pero todas la semanas que suene la campana

Te espero en el patio

Salta la ventana

Pa’ darte un besito y quitarme la’ gana’

A escondida’ de su mai

Ma’ es que ella me llama

Amor de menor es el amor más puro

Te amaré por siempre, baby, te lo juro

Mi profe me decía que yo no tenía futuro

Y mírame ahora que ando con to’ los duros

[Verso 4: Andresito]

Dime que pasaría

Si un día te robaría

Dile a tu tía que no venga de intrometía’

Si al final del día, día

Tú te viene conmigo a escondía’

Salta reclamante

Ando con pura gente via’

Dile a tu pololo

Que no ando con disfrace’

Y pase lo que pase

Nos comemo’ junto’ en el salón de clase

La directora a to’a horas se pasa retando

Por que te escribo la cancione’ en vez de estar estudiando

[Verso 5: Gabo]

¿Dime que pasaría si la luna yo te bajaría?

Si mi magia te regalaría

Si en el colegio yo te comería, ¿que tú haría?

(Gabo El Chamaquito)

Vida mía, déjame cumplir tus fantasía’ (Fantasía)

De noche, de tarde y de día (De día)

Chulería, quien diría, que me enamoraría

Cupido vino y me dijo

Un secreto al oído

Que ya no sería tu amigo, quiero ser tu bandido

Con flow exclusivo

Sabe’ lo que te digo

Tu vitamina, tu sexto sentido

Yo soy tu chamaquito, tú me necesita y yo te necesito

Déjame acompañarte y darte un besito

Amor de colegio, amor de amiguitos

[Verso 6: Chuchu Retro]

Amor de colegio, amor de menor

Todos saben que tú, yo en mi corazón

Tu’ padre’ no te quieren conmigo

Dicen que yo soy un vago y mi futuro es ser un ladrón

Pero no es así

Por ti yo muero, oh-oh

Tú ere’ mi baby

Contigo yo quiero todo, oh-oh

Yo cumplo tu’ fantasías

Desde el día que te hice mía (Oh- oh)

Bebesita, no te saco de mi mente

Todos sabían que en el colegio tú eras mi preferida

[Verso 7: Boss]

Siempre juntos

En el mismo punto

Tú, yo contra todo el mundo

Eres mía desde niña

Y ahora que somos adultos

Pasamos adversidad y todos los insultos

Contra viento y marea

Aunque se dificulto

En el camino pasaron to’ los sustos

Sabes que me encanta yo se que te gusto





[Verso 8: Uzbell]

Los profesores te dijeron

No te juntes con el

Que tú tienes futuro y yo no paso de nivel, ah

Que me quedare pegao’

Pero díganme ustedes

Cual es la importancia de un perro papel

Te compre un chocolate en el quiosquito

No te dejaron salir a verme esto’ perro’ maldito’

Pero a la calma en el recreo me desquito

Y si tocan para entrar llega tarde y quédate otro ratito

Me tienen pura mala

Por que la otra vez nos vieron en la sala

Tús besito’ no lo igualan

No nos quieren juntos

Y yo no puedo olvidarme de esa linda colegiala, yeh

[Outro]

Masivo Family

Bastian La Amenaza

Ya tú sabe’ lo que pasa

Chuchu Retro

Shishi Gang

Los 200 mami

Supreme Lirycs

Gabo El Chamaquito

Boss Supreme Lirycs

Luxian baby

Y Andresito Otro Corte





Traduzione

[Strofa 1]

Dimmi che sarebbe successo

Se ti avessi dato la luna quel giorno

Dalla ricreazione saresti stata solo mia, mia

Tu sei la mia piccola, realizzerò le tue fantasie

Non sai cosa farei

Ti rubo un bacio e ti rendo mia, mia

Tutti e due appiccicati ‘che questo pomeriggio fa freddo

Vieni a immergerti in questa melodia, signorina

Mi sveglio pensando a te

Di notte non riesco a dormire

Hi difficoltà a imparare e scrivere

Il tuo amore è una cosa che non puoi fingere

Mia madre mi ripeteva di studiare tutto il giorno

Altrimenti i miei obiettivi non sarebbero stati raggiunti

Ma non riuscivo a toglierti dalla testa

Sono diventato pazzo, in classe non ti vedo più

Sentire che non ci sei più

Ma io vivo per te

Tu sei la mia ragione

Ho tanta voglia di passeggiare con te

E viaggiare per il mondo per questo amore immenso

Io e te e basta, amore mio per sempre, per tutta la vita

[Strofa 2]

Avvolgiti con me adesso

Lascia che la luna sia testimone

Come ti ho conquistata per essere tuo marito

Lo sai

E’ che, piccola, mi hai fatto innamorare sul serio

E per dimenticare quello sciroppo puro che prendo, con l’alcol

Fino e tramadolo

Pensando alle notti che ti ho avuta e abbiamo visto sorgere il sole (Oh)

Ora ti penso, me ne vado come un incenso

Del quale resta la cenere

E tutto mi sembra enorme

Ed è un privilegio

Averti nella stessa stanza e nella stessa scuola

Mi ha paralizzato il cuore

Vorrei che tu fossi mia, che fossi mia, piccola





[Strofa 3]

Aspettami fuori che voglio vederti

Fuori dalla tua scuola

Passo a prenderti

Tranquilla, il tuo ragazzo non lo scoprirà

Se non entri a scuola per poter averti

Ma tutte le settimane suona la campana

Ti aspetto fuori da scuola

Salto dalla finestra

Per darti un bacetto e contenere ogni mia voglia

Di nascosto a sua madre

Ma è che lei mi chiama

L’amore infantile è l’amore più puro

Ti amerò per sempre piccola, te lo giuro

La mia insegnante mi ha detto che non avevo futuro

E guardami ora che giro con i duri

[Strofa 4]

Dimmi che sarebbe successo

Se un giorno ti avessi rubata

di non venire qui a intromettersi

Se alla fin fine

Vieni con me di nascosto

Salta il reclamante

Cammino con persone pure

Dillo al tuo ragazzo

Che non sto indossando maschere

E qualunque cosa accada

Mangiamo insieme in classe

La preside passa tutte le ore attaccandomi

Perché ti scrivo le canzoni invece di studiare

[Strofa 5]

Dimmi cosa succederebbe se ti dessi la luna?

Se la mia magia te la regalasse

Se facessimo sesso a scuola, cosa faresti?

(Gabo El Chamaquito)

La mia vita, fammi soddisfare le tue fantasie (Fantasie)

Mattina, pomeriggio e sera

SPaccone, qualcuno pottebbe dire, che mi sarei innamorato

Cupido è venuto mi ha detto

Nell’orecchio un segreto

Che non sarei più tuo amico, voglio essere il tuo bandito

Con un flow esclusivo

Tu sai cosa sto dicendo

La tua vitamina, il tuo sesto senso

Sono il tuo Chamaquito, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te

Lasciami venire e darti un bacetto

Amore da scuola, amore di amichetti

[Strofa 6]

Amore da scuola, amore giovanile

Tutti sanno che tu, sei nel mio cuore

I tuoi genitori non vogliono che stai con me

Dicono che sono pigro e che in futuro sarò un ladro

Ma non è così

Io muoio per te, oh-oh

Sei la mia piccola

Voglio tutto con te, oh-oh

Realizzare le tue fantasie

Dal giorno in cui ti ho resa mia (Oh- oh)

Piccola, non riesco a toglierti dalla testa

A scuola tutti sapevano che eri la mia preferita

[Strofa 7]

Sempre insieme

Sulla stessa lunghezza d’onda

Il e te contro il mondo intero

Sei mia da quando eri piccola

E ora che siamo adulti

Abbiamo affrontato le avversità e tutti gli insulti

In un modo o nell’altro

Anche se è stato difficile

Abbiamo superato tutte le paure

Sai che sono felice, so che ti piaccio

[Strofa 8]

Gli insegnanti ti hanno detto

Non stare insieme con lui

Che tu hai un futuro e io no, ah

Che farò una brutta fine

Ma dimmi

Che gusto c’è a stare con un bamboccio

Che ti compra un cioccolatino al chiosco

Non ti hanno fatto uscire per vedere me, questi dannati cani

Ma restare calmo durante la ricreazione mi mette a disagio

E se suonano per entrare, arrivano tardi e rimani un altro po’

Mi hanno cattiva

Perché l’altra volta siamo stati visti nella stanza

I tuoi baci sono ineguagliabili

Non ci vogliono insieme

E non posso dimenticare quella bella studentessa, eh