Tina Centi: testo e video di “Le Cose Che Piacciono a Me” da Tutti Insieme Appassionatamente

Leggi il testo e guarda il video di Le Cose Che Piacciono a Me, canzone interpretata da Tina Centi per Tutti Insieme Appassionatamente (The Sound of Music, Il suono della musica). Il titolo originale del brano è My Favorite Things (“Le mie cose preferite”) con voce di Julie Andrews.

Insieme a Climb Ev’ry Mountain, The Sound of Music, Do-Re-Mi ed Edelweiss, My Favorite Things si è rivelata un grandissimo successo mondiale quasi immediato e anche un classico natalizio. I testi sono di Oscar Hammerstein, le musiche di Richard Rodgers.

Video Le Cose Che Piacciono a Me

Le Cose Che Piacciono a Me Testo Tina Centi

Gocce di pioggia sul verde dei prati,

sciarpe di lana, guantoni felpati,

più che il sapore, il colore del the

ecco le cose che piacciono a me

Torte di mele, biscotti croccanti,

bianchi vapori dai treni sbuffanti,

quando ti portano a letto il caffè,

ecco le cose che piacciono a me





Tanti vestiti a vivaci colori,

quando ricevi in regalo dei fiori,

le camicette di bianco picchè

ecco le cose che piacciono a me

Se son triste, infelice, e non so il perché

io penso alle cose che amo di più

e torna il seren per me

Il miagolare che fanno i gattini,

ed il sorriso di tutti i bambini,

la cioccolata che è dentro i bignè,

ecco le cose che piacciono a me

Un bel quaderno appena comprato,

un fazzoletto che sa di bucato,

una gallina che fa coccodè,

ecco le cose che piacciono a me

Biondi capelli su un viso abbronzato,

pane arrostito con burro spalmato,

quando si ride ma senza un perché,

ecco le cose che piacciono a me!

Se son triste, infelice, e non so il perché

io penso alle cose che amo di più

e torna il seren per me