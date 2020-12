Leggi il testo di Luntan A Me by MV Killa & Yung Snapp feat. Geolier

MV Killa, Yung Snapp e Geolier hanno unito le forze nella contagiosa Luntan A Me, terza traccia inserita nell’album Hours, rilasciato l’11 dicembre 2020 su Island Records. Ascolta e leggi il testo del brano.

Anticipato da Sex Appeal, Stars e Intro, Comm E Semp, il primo lavoro collaborativo di Killa e Snapp propone ulteriori interessanti undici tracce inedite e importanti collaborazioni con artisti del calibro di Enzo Dong, CoCo, Madman, Psicologi e Geolier, che sentiamo in questa nuova virale canzone, prodotta da Yung Snapp e Starchild.

Sarà la nuova hit? A parer mio il brano ha le carte in regola per riscuotere un certo successo, ma giudicate voi ascoltandolo.

Testo Luntan A Me – Geolier, MV Killa

[Intro]

Mmmh

Oh-oh, oh

Pe tutt e guaglione int o local che paren

E pe tutt e guaglione int o rione che o vonn (Ah-ah)

We in the house





[Rit.]

È meggh che vaje (Uh)

Saje tropp bbuono comme va a fernì

Meglio che (Fernì) te ne vaje

Saje tropp bbuono comme va a fernì (yeah)

C’agg pruvat troppi vote cu tté

Forze è meglio a sta luntan a me

Tu me faje fore, o ssaje, no?

Tutt e duje sapimmo comm va

Meglio che te ne vaje

[1a Strofa]

Me sent comme stesso ncopp a spiaggia a Santorini

O blocco è cavero e a robba scumpare, chiamm Houdini, yeah

Sî tu che m’accir, mmiezz a via me teng a Cristina e Sabrin

Me vuó fa fore ogni vote che m’aggir

Pe chesto po ma [?] t raggir (Nun o faje)

L’ammore è nu sicarie, nuje simmo duje binari

Ogni vas ca me daje me spara (Meglio che te ne vaje)

So crisciuto mmiezz a vi, teng ancor e livid

Je ch e sord all’uocchie, tu che hai e sord e Pusillepo

Nun ce steva differenz, nun te può accattà nu brivid

Stevem ind o ciel, ma n’aereo po precipit

Lo sai, a gente se scorda ampress

D”o ben ca ce faje, d”e parole, d”e prumess

O tiempo n’s n fotte e niente, n’chied scus maje

Ma tanto tu chesto o ssaje, pecciò





[Rit.]

È meggh che vaje (Uh)

Saje tropp bbuono comme va a fernì

Meglio che (Fernì) te ne vaje

Saje tropp bbuono comme va a fernì (yeah)

C’agg pruvat troppi vote cu tté

Forze è meglio a sta luntan a me (yeah)

Tu me faje fore, o ssaje, no?

Tutt e duje sapimmo comm va

Meglio che te ne vaje

[2a Strofa: Geolier]

Amm penzà, mo è n’abitudine, n’ti illudr

Ca pure a copp e nuvule stu munn par stupid

Fimmene illudon e si te fanno male, o ssaje, n’te curan

Pecciò n’me fido e lloro, maje, nemmanc quand giurano

Te preg, n’me dà stress, megghiu ca te ne vaje

Ca me ne vaco addò sto megghiu

Me dic: “Pecché quand vien ccà vaje sempe e press?”

A gang, o ssaje, m’aspett, fanno a fest rint o ghett

Eremo nove ncopp o liett, erano e nove ncopp o tett

Mo invec dormo solo je cu na .9 ncopp o liett

Na cosa a truov semp quand a miett

L’ammor ca me daje me spara mpiett

Pecché e sorde ccà nun accattano o rispetto

[Rit.]

(Uh) Saje tropp bbuono comme va a fernì

Meglio che (Fernì) te ne vaje

Saje tropp bbuono comme va a fernì (yeah)

C’agg pruvat troppi vote cu tté

Forze è meglio a sta luntan a me

Tu me faje fore, o ssaje, no?

Tutt e duje sapimmo comm va

Meglio che te ne vaje