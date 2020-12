Leggi il testo di “Hola”, nuovo brano di Blind dall’EP d’esordio

Blind, il secondo eliminato della finale di X Factor 2020, in data 11 dicembre 2020 ha rilasciato l’EP d’esordio Cuore Nero, e Hola è la contagiosa e allegra sesta e penultima traccia inserita nel mini progetto discografico, che non poteva che intitolarsi come la sua hit Cuore Nero, tramite la quale sbalordì tutti alla quattordicesima edizione del talent show, che ha visto trionfare Casadilego.

L’audio e il testo di questo brano inedito prodotto da Frankie Watch, al secolo Francesco Orologio, anch’egli perugino come Franco Rujan, alias Blind, il cui primo EP in carriera è anche disponibile nella versione fisica in Edizione Esclusiva Autografata. Oltre alla title track, certificata Oro a dicembre, nel disco sono ovviamente presenti “Affari Tuoi” e “Cicatrici”, altri due pezzi presentati ad X Factor, che ha riscosso un certo interesse.

Testo Hola, Blind

Suona la sveglia se mi alzo dal mio letto

non mi ricordo a che ora sono andato a letto

e mi sciacquo, poi mi lavo, dopo io mi vesto

come Shenron, come il drago, il desiderio ho chiesto

voglio il bene, solo gioia per la mia famiglia

no, non sento la tua gang e la tua comitiva

si è fatto tardi, dai, ti scrivo ma ho finito i giga

appena tocco il mio telefono vedo che

Chiamate perse e questa è una serpe e

Blind è un’epidemia, sì, sì, come la peste e

io non entravo e, a queste feste e

dentro di me pensavo tutto ciò non serve e

accomodiamoci nel mio salotto

caffè e sigaretta, poi scendiamo sotto

forza sali in macchina già si è fatto tardi

è giunta l’ora di farli e poi contarli





Hola, hola, sono roba buona

questa chica loca, lei mi tocca, tocca

il mio nome lo sa

lei mi chiama papà

è la stessa cosa della notte scorsa, yeah

Stanotte ho fatto un sogno, era tutto blu

mamma che vorrebbe vedermi in tv

stasera siamo al tavolo, vieni anche tu?

Fai attenzioni solo alle luci blu

In camicia e papillon sbaglio tavolo, pardon

a chi mi chiede “come stai?” io rispondo “come mai?”

tanto adesso già lo sai perché non mi vedi mai

sto scappando solamente dai miei guai

ho la felpa viola come la mia soda, uh

no, non uso droga, solo roba buona, uh

no, non sono solo ma salgo da solo su

mamma che vorrebbe vedermi in tv

Como tú te llamas otra semana

io fumo marijuana por la mañana

como tú te llamas otra semana

che cerco la mia dama ma qua non trovo nada





Hola, hola, sono roba buona

questa chica loca, lei mi tocca, tocca

il mio nome lo sa

lei mi chiama papà

è la stessa cosa della notte scorsa, yeah

Hola, hola, sono roba buona

questa chica loca, lei mi tocca, tocca

il mio nome lo sa

lei mi chiama papà

è la stessa cosa della notte scorsa, yeah

Stanotte ho fatto un sogno, era tutto blu

mamma che vorrebbe vedermi in tv

stasera siamo al tavolo, vieni anche tu?

Fai attenzioni solo alle luci blu

Hola, hola, sono roba buona

questa chica loca, lei mi tocca, tocca

Hola, hola, sono roba buona

questa chica loca, lei mi tocca, tocca

Hola, hola, sono roba buona

questa chica loca, lei mi tocca, tocca