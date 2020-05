Chimbala – El Boom: testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di El Boom, singolo del dominicano Leury José Tejeda Brito, meglio conosciuto come Chimbala, rilasciato il 3 maggio 2019 per La Para Records.

Ascolta e guarda il video diretto da Freddy GRPAH che accompagna questa contagiosa e allegra canzone, nella quale il protagonista si rivolge a una donna dicendole può benissimo vivere senza di lei (tu pensabas que yo me iba a morir / Que si no era contigo no iba a ser feliz), perché tanto ne troverà altre (Pero si tú no me quiere, me quiere la otra) che muoveranno il lato b per lui (vedi ritornello: Pa’ que mueva el boom), in quello che è una sorta di twerking. El Boom, è infatti inteso come fondoschiena delle fanciulle.

Il video

Chimbala – El Boom Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Pre-Coro]

Tú pensaba’ que yo me iba a morir (Me iba a morir, ay, ombe)

Que si no era contigo no iba a se’ feliz (No iba a se’ feliz, ay, no)

Pero si tú no me quiere, me quiere la otra (Me quiere la otra)

Y si te va’ de la casa, vuelvo y meto a otra (Ah)

[Coro]

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el-

[Puente]

Tú lo verá’ que ya no te vo’a buscá’ (No, no, no, no)

Por má’ que llame’, ya yo no vuelvo pa’ atrá’ (No, no, no, no)

Tú lo verá’ que ya no te vo’a buscá’ (No, no, no, no)

Por má’ que llame’, ya yo no vuelvo pa’ atrá’ (No, no, no, no)

[Verso]

Me vo’a mudá’ pa’ Dubai pa’ tene’ 12 mujere’

Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede

Y me dijo: “Porque son celosa’, te dan tu fuetazo por cualquier cosa

Son rabiosa’, peligrosa’, pero con las dominicana’ se goza”

[Pre-Coro]

Tú pensaba’ que yo me iba a morir (Me iba a morir, ay, ombe)

Que si no era contigo no iba a se’ feliz (No iba a se’ feliz, ay, no)

Pero si tú no me quiere, me quiere la otra (Me quiere la otra)

Y si te va’ de la casa, vuelvo y meto a otra (Ah)

[Coro]

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

[Post-Coro]

Lo mejor del mundo e’ estar soltero, me rinde má’ el dinero

Una fila de trasero’ pa’ hacer lo que yo quiero, yo’

Lo mejor del mundo e’ estar soltero, me rinde má’ el dinero

Una fila de trasero’ pa’ hacer lo que yo quiero, yo’

[Puente]

Tú lo verá’ que ya no te vo’a buscá’ (No, no, no, no)

Por má’ que llame’, ya yo no vuelvo pa’ atrá’ (No, no, no, no)

Tú lo verá’ que ya no te vo’a busca’ (No, no, no, no)

Por má’ que llame’, ya yo no vuelvo pa’ atrá’





[Coro]

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom, pa’ que mueva el boom

Pa’ que mueva el boom

[Outro]

B-One, esa guitarra suena bonita

E’ tú “Bemba Negra”, mami

Baby MC, el único que sabe de romantiqueo, el de la vaina

A ustede’ muchachone’, si están molesto’ conmigo

Solamente le’ digo, peguen cancione’ y ya

B-One produciendo, “El Productor de Oro”

Chimbala de este la’o

Chari La Jefa, la que controla a Chimbala de este la’o

El Kita de la’o

DJ Joker

Jean Carlos el Blanquito

Carlos Bautista

Ay, Dios mío

Millial Team

Frank Styles





La traduzione

Salta al testo

[Pre-Rit.]

Pensavi che sarei morto (che sarei morto, ay, ombe)

Che se non fossi stato con te, non sarei stato felice (non sarei stato felice, ay, no)

Ma se tu non mi vuoi, ce n’è un’altra che mi vuole (un’altra che mi vuole)

E se te ne vai da casa, ti sostituisco con un’altra (Ah)

[Rit.]

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il

[Ponte]

Vedrai che non ti cercherò più (No, no, no, no)

Potrai chiamarmi quanto vuoi, non tornerò indietro (No, no, no, no)

Vedrai che non ti cercherò più (No, no, no, no)

Potrai chiamarmi quanto vuoi, non tornerò indietro (No, no, no, no)





[Strofa]

Mi trasferirò a Dubai per avere 12 donne

Ho chiesto a Danilo perché qui non si può

E lui mi ha detto: “Perché sono gelose, ti prendono a frustate per qualsiasi cosa

Sono rabbiose, pericolose, ma con le dominicane si gode

[Pre-Rit.]

Pensavi che sarei morto (che sarei morto, ay, ombe)

Che se non fossi stato con te, non sarei stato felice (non sarei stato felice, ay, no)

Ma se tu non mi vuoi, ce n’è un’altra che mi vuole (un’altra che mi vuole)

E se te ne vai da casa, ti sostituisco con un’altra (Ah)

[Rit.]

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

[Post-Rit.]

La cosa migliore al mondo è essere single, mi fa guadagnare più denaro

Una fila di fondoschiena per fare quello che voglio, io ‘

La cosa migliore al mondo è essere single, mi fa guadagnare più denaro

Una fila di fondoschiena per fare quello che voglio

[Ponte]

Vedrai che non ti cercherò più (No, no, no, no)

Potrai chiamarmi quanto vuoi, non tornerò indietro (No, no, no, no)

Vedrai che non ti cercherò più (No, no, no, no)

Potrai chiamarmi quanto vuoi, non tornerò indietro (No, no, no, no)

[Rit.]

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Affinché muova il fondoschiena, per farle muovere il fondoschiena

Per far muovere il fondoschiena

Ascolta su: