Dimartino – Ci diamo un bacio feat. La rappresentante di lista: audio e testo del nuovo singolo

Ci diamo un bacio (feat. La rappresentante di lista) è il terzo singolo del cantautore palermitano Antonio Di Martino estratto dal quarto album in studio Afrodite, disponibile dal 25 gennaio 2019. Leggi il testo e ascolta il brano.

Scritto e composto da Antonio e prodotto da Matteo Cantaluppi, questo interessante e significativo pezzo vede la collaborazione del gruppo composto da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra, fisarmonica, guitalele, sassofono, voce), Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba) e Marta Cannuscio (batteria, voce) e Erika Lucchesi (sassofono).

E’ una delle canzoni preferite dell’album ha affermato l’artista classe 1982, perché oltre a parlare del rapporto con la sua città, tratta anche con un certo orgoglio il tema dell’accoglienza, visto che negli ultimi anni il capoluogo siciliano è stato aperto ed accogliente nei confronti dei migranti, come del resto tutta la regione, tuttavia Palermo è purtroppo anche una città dove regna la mafia; a tal proposito, Dimartino cita il famoso film del 1989 diretto da Marco Risi, “Mery per sempre”.

Dimartino Ci diamo un bacio Testo

Download su: Amazon – iTunes

Corone hawaiane sui balconi di via Roma

Melodie africane a Porta Felice

Ho perduto Palermo nel vento dei tropici

Ho trovato l’inferno nel bar sotto casa mia

E ho visto un mostro ingoiare la città

Uno sputo di sangue sporcarti le Adidas

Violentare la vita dentro le stanze di un tribunale

Festeggiare la fi*a in un circolo culturale.





(Eh!)

E c’è una ragazza che ha i capelli del colore del cielo

Ha gli occhi del colore della guerra

Brucia l’attesa, distesa su una tavola

Aspettando che arrivi, dal fondo un’onda anomala

E siamo fatti entrambi di luce stellare

E ci bagniamo nello stesso mare

Abbiamo entrambi figli e cani da sfamare

[x4]Ci diamo un bacio prima di farci male

E ho visto un mostro ingoiare la città

Uno sputo di sangue sporcarti le Hogan

Una brezza nuova, un taglio alla gola

Una pompa di benzina che bruciando illumina il lungo mare

E tu che non sai se partire o restare

Sarai Meri per sempre

Afrodite venduta nel tempio per niente.

E c’è una ragazza che ha i capelli del colore del cielo

Ha gli occhi del colore della guerra

Brucia l’attesa, distesa su una tavola

Aspettando che arrivi dal fondo un’onda anomala

E siamo fatti entrambi di luce stellare

E ci bagniamo nello stesso mare

Abbiamo entrambi figli e cani da sfamare

[x8] Ci diamo un bacio prima di farci male

(Eh!)





[x4] Palloni bucati sui balconi di via Roma





Ascolta su: