Luca Hänni (Svizzera) – She Got Me: video, testo e traduzione del brano (Eurovision 2019)

Testo, traduzione in italiano e audio di She Got Me, brano con cui Luca Hänni concorrerà per la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2019, che si svolgerà a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio.

Rilasciato lo scorso 8 marzo via Muve Recordings, questo pezzo è stato scritto e composto dall’interprete con la collaborazione di Lukas Hällgren, Mac Frazer, Laurell Barker e Jon Hällgren.

Questa è a parer mio una delle canzoni più carine e orecchiabili di quest’edizione, che potrebbe far togliere non poche soddisfazioni al cantautore classe 1994, vincitore della nona edizione di Deutschland sucht den Superstar (2012).

A selezionarla come rappresentante della Svizzera all’ESC 2019, ci ha pensato l’ente radiotelevisivo nazionale SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), network svizzero pubblico della Svizzera tedesca e romancia. Per vedere il video cliccate sull’immagine.

She Got Me testo Luca Hänni

Download su: Amazon – Versione Karaoke – iTunes – Versione Karaoke

I noticed her when she arrived

Kind of lady that mama like

But mama, she ain’t here tonight

Gettin’ rowdy, rowdy

When she poured out a little spice

Got the whole place on a vibe

Monday night into Friday night

Gettin’ rowdy, rowdy

She let her body talk

She make the party stop

She gettin’ naughty, ya

Droppin’ it, droppin’ it down

When she go low, when she go low

She go so low, she go so low

Oh, she know oh

Oh, she know she got me dirty dancin’

When she go low, when she go low

She go so low, she go so low

Oh, she know oh

Oh, she know she got me dirty dancin’

Dirty dancin’

Dirty dancin’

Dirty dancin’

Oh, she lightin’ the fire now

We’re goin’ wild, like an animal

All in, gonna sweat it out

Gettin’ rowdy, rowdy

Turnin’ heads and turnin’ up

Breakin’ necks, she breakin’ cups

Look at her, can’t get enough

Gettin’ rowdy, rowdy

She let her body talk

She make the party stop

She gettin’ naughty, ya

Droppin’ it, droppin’ it down

When she go low, when she go low

She go so low, she go so low

Oh, she know oh

Oh, she know she got me dirty dancin’

When she go low, when she go low

She go so low, she go so low

Oh, she know oh

Oh, she know she got me dirty dancin’

Dirty dancin’

Dirty dancin’

Dirty dancin’

All the boys go, yo-yo-yo

All the girls go, yo-yo-yo

Everyone go, yo-yo-yo

She got us dirty dancin’

When she go low, when she go low

She go so low, she go so low

Oh, she know oh

Oh, she know she got me dirty dancin’

She got me dirty dancin’





Dirty dancin’

Oh, she got me dirty dancin’

Yeah, she got me, got me, got me, dirty dancin’

When she go low, when she go low

She go so low, she go so low

Oh, she know oh

Oh, she know she got me dirty dancin’, dirty dancin’





Luca Hänni She Got Me traduzione

L’ho notata quando è arrivata

E’ il tipo di donna che piace a mamma

Ma mamma, non è qui stasera

C’è baldoria, baldoria

Quando lei ci ha messo un po’ di pepe

L’intero posto ha un’atmosfera da sogno

Dal lunedì sera al venerdì sera

C’è baldoria, baldoria

Ha lasciato che il suo corpo parlasse

Ha fatto fermare la festa

Sta diventando birichina, ya

Lo fa cadere, sta facendolo cadere

[x2]

Quando lei va in basso, quando va in basso

Cade così in basso, cade così in basso

Oh, lei lo sa oh

Oh, lei sa di avermi fatto fare balli proibiti

Balli proibiti

Balli proibiti

Balli proibiti

Oh, lei ha acceso il fuoco ora

Stiamo diventando selvaggi, come animali

tutti, sudano

C’è baldoria, baldoria

Le teste si girano e rigirano

I colli si spezzano, lei rompe i bicchieri

Guardala, non ti stanchi mai

C’è baldoria, baldoria

Ha lasciato che il suo corpo parlasse

Ha fatto fermare la festa

Sta diventando birichina, ya

Lo fa cadere, sta facendolo cadere





[x2]

Quando lei va in basso, quando va in basso

Cade così in basso, cade così in basso

Oh, lei lo sa oh

Oh, lei sa di avermi fatto fare balli proibiti

Balli proibiti

Balli proibiti

Balli proibiti

Tutti i ragazzi fanno yo-yo-yo

Tutte le ragazze fanno yo-yo-yo

Tutti fanno yo-yo-yo

Ci contagiato tutti con i balli proibiti

Quando lei va in basso, quando va in basso

Cade così in basso, cade così in basso

Oh, lei lo sa oh

Oh, lei sa di avermi fatto fare balli proibiti

Mi ha fatto fare balli proibiti

Balli proibiti

Oh, mi ha fatto fare balli proibiti

Sì, mi ha preso, preso, preso, balli proibiti

Quando lei va in basso, quando va in basso

Cade così in basso, cade così in basso

Oh, lei lo sa oh

Oh, lei sa di avermi fatto fare balli proibiti, balli proibiti

Ascolta su: