Iggy Azalea – Started: video ufficiale, testo e traduzione

Started è il nuovo singolo della rapper australiana Iggy Azalea, rilasciato il 3 maggio 2019 come secondo assaggio del secondo album in studio In My Defense, che al momento in cui scrivo non ha una release date ufficiale, ma si presume uscirà entro la fine di questa primavera. Testo, traduzione in italiano e audio della nuova canzone, scritta a quattro mani con Anthony White, in arte J. White Did It, e prodotta da quest’ultimo.

Dopo Sally Walker, è arrivato questo pezzo tramite il quale, tanto per cambiare, Iggy vanta il suo successo e la sua bellezza e ostenta la sua ricchezza, senza ovviamente tralasciare pungenti messaggi rivolti a chi la odia.

Dallo stesso giorno è anche disponibile il videoclip diretto da Colin Tilley (che è già stato regista dei video musicali relativi ai precedenti singoli “Savior”, “Kream” e “Sally Walker”), che è possibile vedere direttamente nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine. Il filmato è stato girato nell’aprile 2019 in una lussuosa villa di Los Angeles e secondo la rapper, è il miglior video che abbia mai realizzato.

Started testo Iggy Azalea

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

Ayy, bitch, they lookin’ at me, they not lookin’ at you

I don’t mean to be rude, I’m a 10, you a two

He be blowin’ me up like a fuckin’ balloon

I just tell him give me space like the man on the moon

You know that I’m the best, is that why you depressed?

Say you gettin’ a check, girl, you be frontin’ like breasts

I look good for myself, I got no one to impress

You better ask your GPS, I ain’t the one to address

Lil’ bitch, look

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

Do you hate that you love me or do you love that you hate me?

All you bitches be bitin’, I hope you don’t give me rabies

You can say what you want about me as long as you pay me

I’m just tryna get them Ms and I ain’t talkin’ Slim Shady

Bitch don’t look at me crazy or you’ll be pushin’ up daisies

On this watch, I spent 80, got me lit up like Las Vegas

Yeah, my house is so big, I’m sittin’ on acres and acres

I have never seen my neighbors, no do-rag but Iggy wavy

Goddamn

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

I know I’m fine, okay

Yeah, I’m a dime, okay

I cut him off if he ever get outta line, okay

I do it big, okay

Like I’m a giant, okay

I waste my wine before I ever waste my time, okay

Get outta line, okay

It’s goin’ down, okay

You know my temper is way shorter than a Vine, okay

We not the same, lil’ mama, I don’t wait in line, okay

You say you rich, well like Mufasa you be lyin’, okay

Well, okay





I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip

I started from the bottom and now I’m rich

I got in my bag and I ain’t looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin’, now you love my drip





Iggy Azalea – Started traduzione

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

Ayy, stron*a, loro guardano me, non guardano te

Non voglio essere scortese, io sono un 10, tu un 2

Mi sta facendo esplodere il telefono come un fot*uto palloncino

Gli ho detto di darmi spazio come l’uomo sulla luna

Sai che sono la migliore, è per questo che sei depressa?

Dì che stai ricevendo un assegno, ragazza, ti stai coprendo come le tette

Ho un bell’aspetto, non devo impressionare nessuno

Dovresti chiedere al tuo GPS, non sono io quella a cui rivolgerti

Stron*etta, guarda

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile





Odi il fatto che mi ami o ami il fatto che mi odi?

Tutte voi pu**anelle mordete, spero che mi facciate venire la rabbia

Potete dire quello che vi pare su di me finché mi pagate

Sto solo cercando di raggiongere milioni di persone e io non parlo con Eminem

Stron*a non guardarmi in maniera strana o sarai morta e sepolta

In questo orologio, ne ho spesi 80, mi ha fatto illuminare come Las Vegas

Sì, la mia casa è così grande, mi trovo su ettari ed ettari di terreno

Non ho mai visto i miei vicini, niente bandana ma Iggy con capelli ondulati

Dannazione

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

So di stare bene, okay

Sì, sono molto bella, okay

Lo taglio fuori se oltrepassa il limite, okay

Lo faccio alla grande, ok

Come se fossi un gigante, okay

Spreco il mio vino prima di sprecare il mio tempo

Oltrepassa il limite, okay

E vai giù, okay

Sai che la mia calma è molto più breve di un Vine (“Vine è stato un servizio di condivisione video”), okay

Non siamo la stessa cosa, mammina, io non faccio la fila, okay

Dici di essere ricca, beh stai mentendo come Mufasa, okay

Bene, ok

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

Ho iniziato dal basso e adesso sono ricca

Vivo nel mio mondo e non mi guardo più indietro

Ho iniziato col chiedere scusa, ma fan*ulo queste stron*ate

Hai iniziato con l’odiarmi, ora ami il mio stile

