Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones – Love to Go: audio, testo e traduzione del singolo

Il dj e produttore belga Lost Frequencies e gli Zonderling vi presentano Love to Go, nuova produzione con voce del cantautore britannico-zimbabwano Kelvin Jones, disponibile ovunque dal 17 aprile 2020 per Time Records.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video di questa gradevolissima canzone, che vede nuovamente lavorare insieme Felix De Laet ed i Zonderling (dopo lo straordinario successo di Crazy, che nel 2017 conquistò il Doppio Disco di Platino in Italia), che l’hanno co-prodotta.

L’intento era quello di ricreare la magia del precedente citato lavoro, così il produttore ha assoldato gli Zonderling, al fine di combinare i vari suoni, scelta che in Crazy si rivelò vincente: a prescindere dai risultati commerciali che questo pezzo otterrà, ne vien fuori quella che a parer mio è una meravigliosa colonna sonora, alla quale va aggiunta la calda e bellissima voce di Kelvin, che a riguardo ha affermato “La canzone è stata ispirata dalla sensazione di essere un musicista che deve costantemente uscire di casa e sperare che l’amore non cambi in peggio, se è un amore a distanza“.

Lost Frequencies Love to Go Testo e Traduzione

[Verse 1]

Livin’ in the fast lane, time is precious

I’m countin’ down the seconds, I can feel you on my skin

I go in this direction, I’m sorry that yours is different

And it’s tearing me up within

[Pre-Chorus]

Can’t keep movin’ back and forth

I go my way, you go yours

Lost in the middle of it all

Will things be the same when I come back?

Don’t forget you told me that

You’ll always pick up, pick up when I call

[Chorus]

I’ll take our love to go

(I’ll take our love to go)

‘Cause everywhere I go, you’ll be my home

I’ll take our love to go

(I’ll take our love to go)

No matter where I go, you’ll be my home

[Post-Chorus]

I’ll take our love to go

No matter where I go

I’ll take our love to go

You’ll be my home

I’ll take our love to go

No matter where I go

I’ll take our love to go

You’ll be my home

[Verse 2]

All in, you give me Heaven

I got no hesitation have to deal with the tears

Feel the radiation of my feelings

I can’t give them a meanin’, but I know that you’re worth the risk

[Pre-Chorus]

Can’t keep movin’ back and forth

I go my way, you go yours

Lost in the middle of it all

Will things be the same when I come back?

Don’t forget you told me that

You’ll always pick up, pick up when I call

[Chorus]

I’ll take our love to go

(I’ll take our love to go)

‘Cause everywhere I go, you’ll be my home

I’ll take our love to go

(I’ll take our love to go)

No matter where I go, you’ll be my home





[Post-Chorus]

I’ll take our love to go

No matter where I go

I’ll take our love to go

You’ll be my home

I’ll take our love to go

No matter where I go

I’ll take our love to go

You’ll be my home

I’ll take our love to go (Love to go)

No matter where I go (Love to go)

I’ll take our love to go (Love to go)

You’ll be my home (Love to go)

I’ll take our love to go (Love to go)

No matter where I go (Love to go)

I’ll take our love to go (Love to go)

You’ll be my home (Love to go)





La traduzione di Love to Go

[Strofa 1]

Vivo nella corsia veloce, il tempo è prezioso

Sto contando i secondi, riesco a sentirti sulla mia pelle

Vado in questa direzione, mi spiace che la tua sia differente

E questo mi sta distruggendo dentro

[Pre-Ritornello]

Non è possibile continuare a muoversi avanti e indietro

Io vado per la mia strada, tu per la tua

Perso in mezzo a tutto questo

Le cose saranno uguali quando tornerò?

Ricordati che mi hai detto

Che risponderai sempre, risponderai quando ti chiamo

[Ritornello]

Porterò con me il nostro amore

(Porterò con me il nostro amore)

Perché ovunque io vada, sarai la mia casa

Porterò con me il nostro amore

(Porterò con me il nostro amore)

Ovunque io vada, sarai la mia casa





[Post-Ritornello]

Porterò con me il nostro amore

Ovunque io vada

Porterò con me il nostro amore

Sarai la mia casa

Porterò con me il nostro amore

Ovunque io vada

Porterò con me il nostro amore

Sarai la mia casa

[Strofa 2]

Tutto, tu mi dai il paradiso

Non ho alcuna esitazione a dover affrontare le lacrime

Sento la radiazione dei miei sentimenti

Non posso dare loro un significato, ma so che vale la pena rischiare per te

[Pre-Ritornello]

Non è possibile continuare a muoversi avanti e indietro

Io vado per la mia strada, tu per la tua

Perso in mezzo a tutto questo

Le cose saranno uguali quando tornerò?

Ricordati che mi hai detto

Che risponderai sempre, risponderai quando ti chiamo

[Ritornello]

Porterò con me il nostro amore

(Porterò con me il nostro amore)

Perché ovunque io vada, sarai la mia casa

Porterò con me il nostro amore

(Porterò con me il nostro amore)

Ovunque io vada, sarai la mia casa

[Post-Ritornello]

Porterò con me il nostro amore

Ovunque io vada

Porterò con me il nostro amore

Sarai la mia casa

Porterò con me il nostro amore

Ovunque io vada

Porterò con me il nostro amore

Sarai la mia casa

Porterò con me il nostro amore

Ovunque io vada

Porterò con me il nostro amore

Sarai la mia casa

Porterò con me il nostro amore

Ovunque io vada

Porterò con me il nostro amore

Sarai la mia casa

