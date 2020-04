Cecilia Krull – Agnus Dei: audio, video, testo e traduzione + Remix by Benny Benassi & BB Team

Agnus Dei è una canzone di Cecilia Krull ft. Mala Rodriguez, appositamente incisa per Vis A Vis, serie Netflix. Il remix ufficiale di Benny Benassi arriva in concomitanza con l’uscita dello spin off. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video della versione originale, rilasciata il 28 gennaio 2019.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto è una serie televisiva spagnola originariamente trasmessa Antena 3 dal 20 aprile 2015 al 22 giugno 2017. Al termine della seconda stagione venne cancellata. La terza stagione venne trasmessa dalla Fox dal 23 aprile 2018 all’11 giugno 2018. La quarta ed ultima stagione, venne trasmessa a partire dal 3 dicembre 2018. I primi 6 episodi della prima stagione, vennero trasmessi nella penisola il 16 luglio 2017 su canale Nove e i restanti 5 episodi su DPlay. Netflix pubblica la prima stagione (ridoppiata) nella sua interezza il 31 maggio 2019, il 28 giugno 2019 la seconda, il 30 agosto 2019 la terza e il 25 settembre 2019 la quarta. Per quel che concerne la trama, la serie è incentrata sulle vicende della giovane e ingenua Macarena che, indotta dal compagno, finisce in prigione per appropriazione indebita e impara in fretta a sopravvivere in una nuova e dura realtà.

Lo spin off Vis a Vis – El Oasis, dal 20 aprile visibile solo in Spagna su Fox e sulle piattaforme incluse nel gruppo Sky come Movistar +, Vodafone, Orange, dovrebbe essere disponibile in italiano su Netflix dal 24 aprile 2020, perché il comunicato stampa inerente il remix riporta che questa release del dj e producer italiano arriva in concomitanza con quella dello spin off, che sarà composta da 8 episodi che mostreranno le nuove avventure di alcuni dei protagonisti della serie. La nuova stagione introduce inoltre i membri del Team V, un gruppo di cinque donne (Zulema (Najwa Nimri) e Maca (Maggie Civantos), Goya (Itziar Castro), Triana Azcoitia (Claudia Riera) e La Flaca (Isabel Naveiro)) che pianificano una grande rapina.

Agnus Dei Benny Benassi & BB Team Remix per la colonna sonora di Vis a Vis: El Oasis

Come detto, parallelamente all’uscita dello spin off arriva il remix ufficiale di Agnus Dei, prodotto dal dj italiano di fama mondiale Benny Benassi in collaborazione con BB Team (trio italiano formatosi nel 2018 proprio grazie a Benassi, che ha collaborato con lui nella realizzazione di remix per Sigala, Janet Jackson, Daddy Yankee, The Prince Karma e molti altri, oltre ad aver realizzato remix per Madonna, Tïesto, Jonas Blue, Rita Ora e Jovanotti), che verrà rilasciato per Ego Italy. La produzione riesce a mantenere l’atmosfera eterea della traccia originale aggiungendo un tocco club/underground assieme a dei rintocchi delicati simili ad una ninna nanna, trasformandolo in un inno mondiale. Benassi è sicuramente uno di quegli artisti che non ha di certo bisogno di presentazioni, avendo prodotto hit mondiali del calibro di “Satisfaction” (Disco d’Oro in Australia, Belgio, Francia e Messico, oltre 60 milioni di streaming e 100 milioni di visualizzazioni su YouTube), remix per importanti artisti come Chris Brown (Beautiful People), Britney Spears (Womanizer) e i Rolling Stones (Doom & Gloom) e prodotto brani per Madonna (“Girl Gone Wild”, “I’m Addicted” e “Best Friend” facenti parte dell’album del 2012 MDNA).

Cecilia Krull – Agnus Dei Testo

Aquí no tenemos miedo

Aquí no tenemos miedo

Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo

Compromiso que tengo, es conmigo primero

Mi vida, sí me entero que andas arrastrándote

Te piso porque puedo, te piso porque te quiero

Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes

No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte

Y enamórame como tú solo sabes

Y enamórame que lo que yo quiero es quererte

Siempre fuimos fuertes

Siempre fuimos fuertes

Tú no te me vengas abajo

Siempre fuimos fuertes

Siempre fuimos fuertes

Tú no te me vengas abajo

Mírame, aquí estoy

¿Tú qué hiciste?

Vida en la cárcel (Aquí no tenemos miedo)

Estoy aquí, ¿Qué hiciste tú? (Aquí no tenemos miedo)

¿Vas a dejar que te imagine?

No me quiero echar pa’ atrás

Quiero mirarte a los ojos

Para poderme enamorar

No digas que tengo cuento

No digas que estoy chalá

Anda, ponte en mis zapatos

Y háblame de libertad

Háblame de libertad a mí

Háblame de libertad

Háblame de libertad





Siempre fuimos fuertes

Siempre fuimos fuertes

Tú no te me vengas abajo

Siempre fuimos fuertes

Siempre fuimos fuertes

(Siempre fuimos fuertes)

Siempre fuimos fuertes





Agnus Dei traduzione

Qui non abbiamo paura

Qui non abbiamo paura

E qui non abbiamo paura, sono già scesa dal cielo

L’impegno che ho, è innanzitutto con me

La mia vita, se scoprissi che stai strisciando

Ti calpesterei perché posso, ti calpesterei perché ti amo

Tu non cederai, siamo sempre stati forti

Non cederai, non azzardarti a cadere

E innamorati di me come solo tu sai

E innamorati di me che quello che voglio è amarti

Siamo sempre stati forti

Siamo sempre stati forti

Tu non cederai





Siamo sempre stati forti

Siamo sempre stati forti

Tu non cederai

Guardami, sono qui

Cosa hai fatto?

La vita in carcere (qui non abbiamo paura)

Sono qui, che hai fatto? (Qui non abbiamo paura)

Mi lascerai immaginare te?

Non voglio tirarmi indietro

Voglio guardarti negli occhi

Per potermi innamorare

Non dire che ho una storia

Non dire che sono matta

Dai, mettiti nei miei panni

E parlami della libertà

Parlami della libertà

Parlami della libertà

Parlami della libertà

Siamo sempre stati forti

Siamo sempre stati forti

Tu non cederai

Siamo sempre stati forti

Siamo sempre stati forti

(Siamo sempre stati forti)

Siamo sempre stati forti

