DJ Matrix, Carolina Marquez, Ludwig – Courmayeur: audio e testo della canzone prodotta da Gabry Ponte

Il testo e l’audio di Courmayeur, singolo di DJ Matrix, con voce di Carolina Marquez e Ludwig e la produzione di Gabry Ponte, uscito il 27 dicembre 2019 via Danceoline / Sony Music.

Appena qualche mese fa si parò in questo sito del All Around The World (La La La), nella versione del disc jockey e produttore discografico olandese R3hab. Ora, la hit del gruppo tedesco A Touch of Class (ATC), è stata completamente rivisitata dal produttore torinese e proposta con un testo italianizzato interpretato dalla cantante colombiana naturalizzata italiana e dal DJ, produttore e cantante romano, che come sua consuetudine, si ubriaca come se non ci fosse un domani (eheh) e fa le ore piccole.

Nella contagiosa canzone, si parla infatti di divertimento, con Carolina che intende trascorrere il fine settimana nella nota località turistica invernale ed estiva delle Alpi, pensando solo a ballare sotto la neve e a bere costoso champagne, e il cantante capitolino che… che ve lo dico a fare?

Courmayeur testo — DJ Matrix • Carolina Marquez • Ludwig

Download su: Amazon – iTunes

[Carolina]

Io questo weekend

saluto tutti e me ne vado a Courmayeur

salgo al rifugio e chiamo un altro sommelier

tremila metri, sboccio Cristal sul dessert

portatemi da bere.

Lalalalala (Eh!)

balliamo sulla neve

Lalalalala (Eh!)

riempitemi il bicchiere

Lalalalala (Eh!)

balliamo sulla neve

Lalalalala (Eh!)

come tutte le sere

(Eh!)

(Eh!)

(Eh!)

(Eh!)

[Ludwig]

Stanotte vado a Courma, vado a Courma

ci salgo ubriaco con il Quad

tu con il pullman

ballo a 10 sotto zero

col bicchiere sempre pieno

non ritorno a casa spero

mamma ho perso l’aereo

Uoh-oh oh-oh

quant’è fredda questa notte

Uoh-oh oh-oh

ci scaldiamo con i cocktail

Uoh-oh oh-oh

voglio perrdere la voce

urlando uoh-oh oh-oh e uoh-oh oh-oh, eh!





[Carolina]

Io questo weekend

saluto tutti e me ne vado a Courmayeur

salgo al rifugio e chiamo un altro sommelier

tremila metri, sboccio Cristal sul dessert

portatemi da bere.

Lalalalala (Eh!)

balliamo sulla neve

Lalalalala (Eh!)

riempitemi il bicchiere

Lalalalala (Eh!)

balliamo sulla neve

Lalalalala (Eh!)

come tutte le sere

(Eh!)

(Eh!)

(Eh!)

(Eh!)

[Ludwig]

Mischio tutto, rum e vodka

sono ubriaco, un’altra vodka

voglio ancora un bombardino

accendo l’iqos con l’accendino

C’è la mia tipa che sbraita, che sbraita

e dai, riportami in baita, in baita

Uoh-oh oh-oh

quant’è fredda questa notte

Uoh-oh oh-oh

ci scaldiamo con i cocktail

Uoh-oh oh-oh

voglio perdere la voce

urlando uoh-oh oh-oh e uoh-oh oh-oh, eh!





[Carolina]

Io questo weekend (Eh!)

saluto tutti e me ne vado a Courmayeur (Eh!)

salgo al rifugio e chiamo un altro sommelier (Eh!)

tremila metri, sboccio Cristal sul dessert (Eh!)

portatemi da bere.

Lalalalala (Eh!)

balliamo sulla neve

Lalalalala (Eh!)

riempitemi il bicchiere

Lalalalala (Eh!)

balliamo sulla neve

Lalalalala (Eh!)

come tutte le sere (sere, sere, sere)





Ascolta su: