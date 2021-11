Lo riconoscete? Oggi è uno dei professori più amati di Amici 21

By

Il programma di Maria De Filippi anche quest’anno fa record di ascolti. Con la nuova strada, tra conferme e new entry nel cast, non poteva che essere altrimenti. La regina di Canale cinque ha dimostrato ancora una volta di avere un grande talento nel sapere chi e cosa proporre al grande pubblici di canale cinque.

Perché il programma resti uno dei più visti di sempre bisogna cambiare ma non troppo: Maria questo lo sa per questo ha voluto rinnovare solo in parte il cast di Amici, aggiungendo nuovi prof. Uno dei professioni che siamo abituati ormai a vedere nella trasmissione

Amici, chi è questo bimbo? Oggi è una famoso e amato professore

A qualcuno basterà guardare negli occhi questo bellissimo bimbo per capire di chi si tratta. Oggi è uno dei prof di Amici più amati di sempre. Avete capito già di chi si tratta? Proveremo a darvi qualche suggerimento.

Non era un volto ignoto al piccolo schermo prima del suo approdo sul piccolo schermo. In passato, infatti, ha fatto parte per anni di una trasmissione ma non sulle reti Mediaset.

A renderlo famoso è stato un’altra celebre conduttrice, non Maria De Filippi. Inoltre, ha fatto spesso parlare di sè per la sua tormentata storia d’amore che in qualche modo ha sempre avuto – nel bene o nel male- un legame con il talent.

L’identità svelata

Bastano questi indizi per arrivare all’identità attuale di questo tenero bimbo, oggi un uomo, un prof ma anche un grande papà.

Attualmente, questo prof, intrattiene una relazione con una ballerina professionista nella scuola, ex moglie con la quale ha ritrovato l’amore. Adesso sicuramente avete capito di chi si tratta.

Esatto! E’ proprio Raimondo Todaro che solo a partire da quest’anno fa parte della grande squadra di Maria.

Fino all’anno scorso, il ballerino e coreografo è stato invece legato alla bravissima Milly Carlucci che con la De Filippi è in lotta per gli ascolti, con Amici o C’è posta per te.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)



Lo avevate riconosciuto? Lo sguardo è praticamente sempre lo stesso.