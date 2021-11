Amici 21, come diventare concorrente: la guida per iscriversi ai casting

Il programma di Maria De Filippi, Amici, è sempre molto seguito dai giovani. Chi ha talento può tentare la fortuna proponendosi ai famosi professori di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli – o di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini.

Prenotarsi per un provino è facile e provare ad entrare ad Amici. Basta seguire una semplice procedura che oggi vi sveleremo nel dettaglio.

LEGGI ANCHE –> Rudy Zerbi: Dove vive il prof di amici? Una casa da sogno | FOTO

Amici 21, come tentare di diventare un concorrente? La procedura

C’è tempo fino al serale per diventare uno dei concorrenti di questa edizione di Amici. Il talent fa gola a molti e anche se oggi la classe è già bella e formata si può sempre sperare di entrare nella nota scuola con una sfida.

Molti ce la fanno, altri si limitano a provare senza purtroppo riuscire nell’intento. Ma la visibilità è comunque tanta. Le telecamere di Mediaset sono magiche e possono fare il modo che anche chi non entra conquisti almeno un po’ di visibilità.

LEGGI ANCHE –> Chi è Luigi Strangis di Amici 21: età, altezza, fidanzata del cantante

Cosa fare per prenotarsi per una sfida

Non tutti sanno però come si fa ad entrare nella scuola o meglio come ci si può riuscire dopo che la classe è stata formata. I casting estivi sono ben noti a tutti. Ma pochi sanno qual è la procedura corretta per provare ad entrare oggi nella scuola.

Vi sentite persone con del potenziale nel canto o nella danza? Se ritenete di essere forti abbastanza per sconfiggere uno dei cantanti o dei ballerini già nella scuola potete provare ad entrare nella scuola attraverso una sfida.

Ovviamente, per essere scelti dovrete fare un provino ed essere giudicati dalla redazioni del programma. Come farlo? Ecco la procedura.

Sul sito internet WittyTv, canale ufficiale di tutti i programmi prodotti da Maria De Filippi, cliccate su Casting e poi su Amici. Qui vi basta compilare un modulo online per candidarsi alle selezioni. Al form vanno allegati i documenti e 2 foto frontali, di cui un primo piano e una figura intera.

In ultimo, un video ovviamente molto recente e rappresentativo del proprio talento.