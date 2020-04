Evanescence – Wasted On You: audio, video ufficiale, testo e traduzione della bella canzone che segna il ritorno

Wasted On You è il singolo che segna il ritorno degli Evanescence, rilasciato il 24 aprile 2020 come primo estratto dal quinto album in studio The Bitter Truth, successore di Synthesis (novembre 2017).

Il testo, traduzione in italiano, l’audio e il video, online dalle ore 18 dello stesso giorno della release di questa a parer mio gran bella canzone, degno comeback della rock band americana capitanata da Amy Lee, che l’ha anche firmata insieme agli altri componenti del gruppo Jen Majura, Troy McLawhorn, Will Hunt & Tim McCord, mentre Nick Raskulinecz ha curato la produzione.

Amy ha affermato che The Bitter Truth sarà caratterizzato da nuova musica “dark and heavy”. Le prime cinque canzoni sono state registrate e prodotte da Nick Raskulinecz all’inizio del 2020.

Evanescence Wasted On You testo

[Chorus]

I don’t need drugs

I’m already six feet below

I’m wasted on you

Waitin’ for a miracle

I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

[Verse 1]

Love, don’t you remember?

We were the ones

Nothing could ever change us

Now, it’s easier not to believe

We’ve broken everything

But here we are

[Pre-Chorus]

Numb my head

‘Til I can’t think anymore

But I still feel the pain

[Chorus]

I don’t need drugs

I’m already six feet low

I’m wasted on you

Waitin’ for a miracle

I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

[Verse 2]

Once, this was a garden

This was a world

All of the nightmares stayed in the dark

A little too much time by yourself

And you become the enemy

Just look at us now

[Pre-Chorus]

Drownin’ slowly, just to stay true

[Chorus]

I don’t need drugs

I’m already six feet below

I’m wasted on you

Waitin’ for a miracle

And I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me bitter truth

[Bridge]

Will I ever be the same?

Am I strong enough to change?

Is it in my blood?

Shield my eyes to face the day

Come too far to slip away

But it’s killing me to go on without you





[Chorus]

I don’t need drugs

I’m already six feet below

I’m wasted on you (I’m wasted on)

Waitin’ for a miracle

I can’t move on

Like we’re frozen in time

I’m wasted on you (I’m wasted on you)

Just pass me the bitter truth





Wasted On You Evanescence Traduzione

[Rit.]

Non ho bisogno di droghe

Sono già due metri sottoterra

Sono sprecata per te

In attesa di un miracolo

Non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo bloccati nel tempo

Sono sprecata per te

Passami solo l’amara verità

[Str. 1]

Amore, non ricordi?

Siamo stati noi

Nulla potrebbe mai cambiarci

Ora è più facile non crederci

Abbiamo distrutto tutto

Ma eccoci qui

[Pre-Rit.]

Annebbiami la mente

Finché non riesco più a pensare

Ma sento ancora il dolore

[Rit.]

Non ho bisogno di droghe

Sono già due metri sottoterra

Sono sprecata per te

In attesa di un miracolo

Non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo bloccati nel tempo

Sono sprecata per te

Passami solo l’amara verità





[Str. 2]

Una volta, questo era un giardino

Era un mondo

Tutti gli incubi sono rimasti nell’oscurità

Un po ‘troppo tempo da sola

E tu diventi il nemico

Guardaci adesso

[Pre-Chorus]

Anneghiamo lentamente, solo per rimanere fedeli

[Rit.]

Non ho bisogno di droghe

Sono già due metri sottoterra

Sono sprecata per te

In attesa di un miracolo

E non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo bloccati nel tempo

Sono sprecata per te

Passami solo l’amara verità

[Ponte]

Sarò mai la stessa?

Sono abbastanza forte per cambiare?

È nel mio sangue?

Mi copro gli occhi per affrontare la giornata

E’ troppo tardi per scappare

Ma mi sta uccidendo andare avanti senza di te

[Rit.]

Non ho bisogno di droghe

Sono già due metri sottoterra

Sono sprecata per te (sono sprecata)

In attesa di un miracolo

Non posso andare avanti

Come se fossimo congelati nel tempo

Sono sprecata per te (sono sprecata per te)

Passami solo l’amara verità

